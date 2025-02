Andreea Mart muore a 24 anni in un incidente stradale sulla Salaria: era direttrice del Coco Loco

Andrea Maart

L’incidente mortale sulla circonvallazione Salaria

Si chiamava Andreea Mart la giovane di 24 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto alle 4:30 del mattino di giovedì 13 febbraio a Roma, sulla circonvallazione Salaria. La giovane, direttrice del noto locale Coco Loco di Ponte Milvio, era a bordo di un’Audi A3 quando l’auto ha urtato un palo nei pressi della rampa per via Nomentana. Il veicolo, impazzito, ha attraversato la carreggiata e si è ribaltato, causando un impatto violentissimo. Soccorsa e trasportata al Policlinico Umberto I, Andreea è deceduta dopo ore di agonia. In gravissime condizioni l’amica 23enne che viaggiava con lei, attualmente ricoverata all’ospedale San Giovanni Addolorata.

Chi era Andreea Mart

Nonostante la giovane età, Andreea Mart aveva già intrapreso una brillante carriera nel settore della movida romana. Ex studentessa de La Sapienza, era una promoter molto conosciuta e direttrice del Coco Loco, locale di riferimento a Ponte Milvio. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo della nightlife capitolina: il Coco Loco ha annunciato la chiusura per lutto fino al 19 febbraio.

Nata in Romania, Andreea viveva nel V Municipio di Roma, nella zona di Torpignattara. Non è chiaro se lei e la sua amica stessero rientrando da una serata in un locale prima dell’incidente.

Le indagini in corso

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. L’allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto accartocciata in mezzo alla carreggiata. Le due ragazze sono state estratte dall’abitacolo in condizioni disperate.

Al vaglio la velocità del veicolo: si sospetta che l’Audi procedesse a velocità sostenuta, il che potrebbe aver causato la perdita di controllo dell’auto. L’incidente è avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Rimane da chiarire chi delle due ragazze fosse alla guida.

L’amica lotta tra la vita e la morte

La giovane che viaggiava con Andreea, operata d’urgenza, si trova ancora in condizioni critiche. Gli inquirenti attendono di poterla ascoltare per ottenere informazioni determinanti sulla dinamica dell’accaduto. La sua testimonianza potrebbe chiarire il mistero su chi fosse al volante al momento dell’impatto.

Il tragico incidente ha scosso amici e colleghi della giovane, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della movida romana.