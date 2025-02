Salvo dopo essere stato inghiottito dalla balena: Adrian Simancas come nella favola di Pinocchio

Adrian Simancas inghiottito da una balena e salvo per miracolo

Inghiottito da una balena, mentre con il suo kayak si trovava al largo della Patagonia cilena, nello Stretto di Magellano. E poi risputato, come un moderno Pinocchio, vivo e senza ferita alcuna. É l’incredibile avventura capitata al giovane venezuelano Adrian Simancas, 24 anni, inghiottito da una megattera emersa all’improvviso mentre stava facendo kayak insieme a suo padre, Dell Simancas, nella baia di El Aguila .

La balena ha risputato il giovane che era stato inghiottito davanti al padre mentre si trovava in kayak in Patagonia

Il tutto è durato pochi secondi, ma sono stati ”momenti di terrore” nei quali il giovane pensava ”che sarei morto”. Fondamentale l’aver indossato il giubbotto di salvataggio, che ha permesso al giovane di restare a galla. Il padre Dell, a pochi metri di distanza, ha immortalato il momento in un video, diventato virale sui social media. Anestesista, 49 anni, l’uomo ha incoraggiato il figlio a mantenere la calma nel momento in cui è stato assalito dalla balena.

“Ho pensato che mi avrebbe mangiato e ingoiato” – ha detto Adrian, come riporta la BBC. Lo Stretto di Magellano è una delle principali attrazioni turistiche della città cilena di Punta Arenas. É caratterizzato da acque ghiacciate che rappresentano una grande sfida per chi tenta di attraversarle in diversi modi.

Le 8 février dernier, au Chili, Adriàn Simancas, 24 ans, est avalé puis recraché par une baleine alors qu'il fait du kayak avec son père. Les images impressionnantes d'un fait rarissime. pic.twitter.com/uBL5sHKhJN — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) February 14, 2025

‘Sono rimasto nella sua bocca chiusa per 40 secondi’

“Stavo pescando aragoste quando un megattera ha cercato di mangiarmi. Sono rimasto nella sua bocca chiusa per 30-40 secondi, prima che risalisse in superficie e mi sputasse fuori. Ho lividi dappertutto, ma nessuna ossa rotta” – aveva raccontato Michael Packard, dopo essere stato brevemente ricoverato in ospedale.