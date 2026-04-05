L’influencer Annabella Lovas trovata morta a Gran Canaria: identificata dopo mesi grazie ai denti

Annabella Lovas

Chi era Annabella Lovas e cosa è successo davvero?

Una storia che mescola fama, mistero e solitudine. Il corpo ritrovato mesi fa in una remota piscina naturale di Gran Canaria appartiene ad Annabella Lovas, ex star dei reality show e volto emergente dei social.

La conferma è arrivata solo ora, al termine di un’indagine complessa condotta dalla polizia spagnola, che ha dovuto ricorrere a una procedura estrema: l’identificazione tramite documentazione dentale inviata all’Interpol.

Un dettaglio che dice molto sulle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo.

Dove è stato trovato il corpo e perché l’indagine è stata così difficile?

Il cadavere dell’influencer era stato scoperto il 6 marzo, dopo violenti temporali, nella gola di Berriel: un’area impervia, quasi irraggiungibile senza attrezzature professionali.

Il corpo, parzialmente nudo e rimasto in acqua per settimane, ha reso quasi impossibile ogni analisi immediata. Gli esperti forensi non sono riusciti a estrarre DNA utile e neppure le impronte digitali erano recuperabili.

Gli investigatori hanno lavorato su pochi elementi:

– tatuaggi distintivi

– condizioni del corpo

– segnalazioni di persone scomparse

Ma la svolta è arrivata solo con l’analisi dentale.

Perché Annabella Lovas era scomparsa due volte?

La vicenda si complica se si guarda alla cronologia.

Lovas era già stata segnalata come scomparsa nel novembre 2024. In quell’occasione, però, la polizia l’aveva ritrovata viva in un appartamento a Playa del Inglés, dove aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni.

Poi, il silenzio.

Una seconda scomparsa, questa volta definitiva.

Secondo gli investigatori, la giovane viveva una fase di estrema vulnerabilità, probabilmente aggravata da difficoltà economiche e personali.

L’ipotesi degli investigatori: morte altrove e corpo trascinato dall’acqua

Al momento, la polizia non ritiene che si tratti di un omicidio.

L’ipotesi più accreditata è che Annabella Lovas sia morta in un’altra zona dell’isola e che il suo corpo sia stato successivamente trascinato dalle acque durante le alluvioni fino al punto del ritrovamento.

Una dinamica compatibile con:

– l’assenza di effetti personali

– la posizione isolata del corpo

– le condizioni del terreno

Un luogo che, come ha spiegato il capo della polizia Pablo Fernandez Sala, non sarebbe facilmente raggiungibile da una persona comune.

Dal reality alla solitudine: l’ascesa e il crollo

Annabella Lovas aveva raggiunto la notorietà nel 2021 partecipando alla versione ungherese di The Bachelor.

Da lì, una crescita rapida sui social, follower, visibilità, collaborazioni.

Ma dietro l’immagine pubblica, secondo quanto emerso, si nascondeva una realtà diversa: una fase difficile, segnata anche da problemi di salute e da un progressivo isolamento.

Gli investigatori ritengono che negli ultimi tempi avesse esaurito le risorse economiche e potesse vivere per strada.

Un caso chiuso? Non del tutto

Nonostante l’identificazione, restano ancora molte zone d’ombra.

La causa esatta della morte non è stata determinata.

Non ci sono testimoni.

Non ci sono oggetti personali.

E soprattutto, resta una domanda: cosa è successo davvero negli ultimi giorni di Annabella Lovas?

Un caso che, pur non configurandosi come crimine, continua a lasciare interrogativi aperti.