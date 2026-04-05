Bimbo di 8 anni muore dopo lo schianto in moto col padre a Felizzano, ancora sangue sull’A21

Nuova tragedia sull'A21, morto bambino di 8 anni

Cosa è successo sull’autostrada A21 Torino-Piacenza?

Una giornata di festa trasformata in tragedia. Sull’A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, un bambino di appena 8 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso l’intero territorio.

Il piccolo viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha perso il controllo, finendo contro il guardrail laterale e sbalzando entrambi sull’asfalto.

Perché l’impatto è stato fatale per il bambino?

Secondo una prima ricostruzione, è stata proprio la dinamica dello schianto a rendere inevitabile il peggio. Dopo l’urto con l’auto, la moto ha deviato la traiettoria finendo contro le barriere di protezione.

Il bambino ha riportato traumi gravissimi.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Una scena drammatica, consumata in pochi istanti, sotto gli occhi impotenti del padre.

I soccorsi e la situazione del padre

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata. Presenti anche vigili del fuoco e polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’emergenza.

Il padre, miracolosamente illeso dal punto di vista fisico, è stato soccorso in stato di shock. È stato trasferito all’ospedale di Asti per ricevere assistenza, anche psicologica.

Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta.

Traffico paralizzato e indagini in corso

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. L’autostrada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, causando lunghe code e disagi.

Il casello di Felizzano è stato bloccato in ingresso verso Torino.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale, che dovrà chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Un’altra tragedia nella stessa notte: il precedente a Chieri

Quello sull’A21 non è stato un caso isolato. Nelle stesse ore, un altro incidente mortale ha colpito il Piemonte.

A Chieri, nella notte, ha perso la vita il 22enne Boris Ivli, uscito di strada con la sua auto. Due tragedie nel giro di poche ore che riportano al centro il tema della sicurezza stradale.

Una Pasqua segnata dal dolore

Doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in una giornata di lutto.

La morte di un bambino di 8 anni lascia una ferita profonda, difficile da raccontare e ancora più difficile da accettare. Una tragedia che riapre interrogativi su sicurezza, prudenza e responsabilità sulle strade italiane.