Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Annabella Martinelli trovata impiccata vicino al luogo del ritrovamento della bici

DiRedazione

Pubblicato: 15 Gen, 2026 - ore: 16:47 #Annabella Martinelli, #Padova, #scomparsa, #Teolo
Annabella MartinelliAnnabella Martinelli

La tragica scoperta sui Colli Euganei

 È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.

L’ipotesi del gesto volontario

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. La sera della scomparsa aveva acquistato due pizze e incrociato una ragazza chr le aveva chiesto se aveva bisogno di aiuto. Poi aveva lasciato la bici chiusa con il lucchetto.

Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza. 

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘L’ho ucciso io’: lo sfogo del padre di Jonathan Rivolta dopo la rapina finita nel sangue a Lonate Pozzolo

Gen 15, 2026 Redazione
Attualità

Agnes Cristina Piliego ritrovata in Liguria: la 14enne sparita da casa è stata rintracciata dopo ore di angoscia

Gen 15, 2026 Redazione
Attualità

Rapinatore ucciso a Lonato, così Jonathan Rivolta si è difeso: ‘Ha fatto bene’, il dettaglio del kit e il caos in ospedale

Gen 14, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Annabella Martinelli trovata impiccata vicino al luogo del ritrovamento della bici

Attualità

‘L’ho ucciso io’: lo sfogo del padre di Jonathan Rivolta dopo la rapina finita nel sangue a Lonate Pozzolo

Attualità

Agnes Cristina Piliego ritrovata in Liguria: la 14enne sparita da casa è stata rintracciata dopo ore di angoscia

Sport

Salernitana, sorpresa Molina: sarà l’alternativa di Ferrari in attesa di Inglese, chi è

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.