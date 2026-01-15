Annabella Martinelli trovata impiccata vicino al luogo del ritrovamento della bici

Annabella Martinelli

La tragica scoperta sui Colli Euganei

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.

L’ipotesi del gesto volontario

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. La sera della scomparsa aveva acquistato due pizze e incrociato una ragazza chr le aveva chiesto se aveva bisogno di aiuto. Poi aveva lasciato la bici chiusa con il lucchetto.

Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza.