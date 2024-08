Anthony Ammirati, maxi offerta da sito per adulti dopo il presunto errore per colpa delle parti intime

Ha ricevuto un’offerta di 250mila dollari da CamSoda per la sua ‘performance’ alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ha vinto la medaglia e non si è qualificato neanche per la finale di salto con l’asta ma Anthony Ammirati ha conquistato ugualmente la ribalta per un’immagine virale dell’errore che l’ha eliminato. Nel filmato viene evidenziato che il francese ha abbattuto l’asticella con le parti intime mettendo in evidenza le importanti dimensioni.

Anthony Ammirati ha conquistato la ribalta social nonostante la mancata qualificazione alla finale del salto con l’asta

In realtà Ammirati l’ha toccata prima con la gamba. Sia pur fuorviante il video ha infiammato il web. In tanti l’hanno condiviso e commentato. In molti si sono divertiti a creare gif ironiche mentre non sono mancati doppi sensi e commenti volgari. In pochi probabilmente hanno fatto pienamente attenzione al gesto tecnico facendo anche confusione con il salto in alto.

Il clamore creato dal web per le misure di Anthony Ammirati ha stuzzicato l’interesse del sito per adulti CamSoda che ha offerto 250mila dollari per uno spettacolo webcam di 60 minuti durante il quale dovrebbe mostrare le parti intime.

L’offerta da 250mila dollari del sito per adulti CamSoda dopo il presunto errore per colpa delle parti intime

Al momento non è arrivata nessuna risposta dal francese che dopo la gara non aveva nascosto la sua delusione per la mancata qualificazione. “Quello che mi è mancato è stato un po’ di salti in allenamento per mettere a punto le impostazioni. Avevo un solo obiettivo: interagire con il pubblico. Ci sono quasi riuscito”.