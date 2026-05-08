Malore durante una partita di calcetto, Antonio Rinaldi muore a 29 anni: lutto cittadino a Vallata

Antonio Rinaldi

Malore fatale durante una partita di calcetto: Antonio Rinaldi muore a 29 anni

Una partita di calcetto tra amici, una serata come tante e poi il dramma improvviso. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, è morto dopo essersi sentito male mentre giocava a Calitri.

Il giovane si è accasciato sul campo nella serata di ieri sotto gli occhi delle persone presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto i soccorsi.

Fin dai primi momenti le sue condizioni sono apparse gravissime.

La corsa disperata in ospedale

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori che, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Antonio ha lottato per tutta la notte tra la vita e la morte, ma il suo cuore si è fermato all’alba.

Il malore che lo ha colpito durante la partita si è rivelato purtroppo fulminante.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra Calitri e Vallata, lasciando sgomente due comunità profondamente legate al giovane.

Chi era Antonio Rinaldi

Antonio Rinaldi era molto conosciuto in Irpinia.

Originario di Vallata, si era trasferito a Calitri dove viveva insieme alla compagna Marilina.

Gestiva un’attività di sali e tabacchi ed era descritto da tutti come un ragazzo solare, disponibile e sempre pronto al sorriso.

Dietro il dolore di queste ore resta soprattutto il dramma della famiglia che lascia.

Antonio era padre di una bambina di appena un anno e mezzo.

Oltre alla compagna, lascia il padre Mario, la madre, la sorella Vanessa e tanti amici sconvolti da una tragedia arrivata senza alcun segnale premonitore.

Lo shock delle comunità di Vallata e Calitri

La morte del giovane ha colpito profondamente sia Vallata sia Calitri.

In poche ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, ricordi e fotografie condivise da amici e conoscenti.

Molti parlano di una tragedia inspiegabile, di una vita spezzata troppo presto durante un momento di svago e normalità.

Una scena che continua a lasciare sgomento: un ragazzo di 29 anni che gioca a pallone con gli amici e pochi minuti dopo si ritrova a combattere tra la vita e la morte.

Disposto il lutto cittadino

Per la giornata di domani, in occasione dei funerali, il Comune di Vallata ha proclamato il lutto cittadino.

A comunicarlo è stato il sindaco attraverso una nota ufficiale.

L’amministrazione comunale ha spiegato di voler interpretare “il sentimento diffuso di sconcerto e profonda commozione” per la prematura scomparsa del giovane concittadino.

Le esequie si svolgeranno nel pomeriggio del 9 maggio 2026.

Una tragedia che riapre il tema dei malori improvvisi nello sport

La morte improvvisa di Antonio Rinaldi riporta inevitabilmente l’attenzione sui malori che colpiscono anche persone giovani durante attività sportive amatoriali.

Eventi rari ma capaci ogni volta di scuotere profondamente le comunità locali, soprattutto quando coinvolgono ragazzi senza apparenti problemi di salute.

Nel caso di Antonio, il dolore si mescola all’incredulità di amici e familiari che fino a poche ore prima lo avevano visto sorridere in campo come in una serata qualsiasi.