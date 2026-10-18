Antonella Elia ricoverata al Gemelli, l’allarme dopo un anno e mezzo: «Ho trascurato i controlli»

Antonella Elia

La showgirl annuncia sui social che dovrà sottoporsi a un intervento

«Sono qui al Gemelli, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento». Antonella Elia ha scelto di raccontare in prima persona il momento delicato che sta vivendo, affidando ai social un messaggio che va oltre la sua vicenda personale. La showgirl è ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma e si prepara a un’operazione per una formazione individuata vicino a un ovaio, la cui natura non è stata ancora chiarita.

Nel video, pubblicato nelle Stories di Instagram e condiviso anche su X, la conduttrice non nasconde di aver rimandato alcuni controlli. Una scelta che oggi riconosce come un errore e che l’ha spinta a esporsi pubblicamente, nella speranza che la sua esperienza possa convincere altre persone a non sottovalutare gli accertamenti medici.

La formazione vicino all’ovaio e i controlli rimandati

A spiegare che cosa l’ha portata in ospedale è stata la stessa Elia, che ha ripercorso le tappe della vicenda senza anticipare diagnosi o conclusioni che, al momento, non ci sono.

«Per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio, ho lasciato passare un anno e mezzo e adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che non si sa cosa sia. Quindi sono qui e domani mi opero», ha raccontato.

Sulla natura della formazione, dunque, non ci sono ancora certezze: sarà il percorso medico a chiarire il quadro. La showgirl ha spiegato che resterà ricoverata per quattro giorni e che ha affrontato la decisione di rendere pubblica la notizia con la volontà di sensibilizzare sul valore della prevenzione.

Nonostante la preoccupazione legata all’intervento, Elia ha cercato di rassicurare chi la segue, dicendosi fiduciosa nei confronti dei sanitari che la stanno assistendo.

«In questi giorni resterò qui, ho bisogno di tutto il vostro amore e del vostro sostegno. Comunque mi sento in ottime mani e vi comunico tutta la mia tranquillità», ha detto ai follower.

«Sono stata superficiale»: l’appello a non ignorare i segnali

Il messaggio più importante del video riguarda la necessità di prestare attenzione al proprio corpo e di non rimandare gli approfondimenti quando emergono sintomi o situazioni che richiedono verifiche.

Elia ha raccontato di aver già affrontato diversi interventi nel corso della sua vita, senza averne mai parlato pubblicamente. Questa volta ha deciso di condividere quanto sta accadendo proprio per trasformare un momento personale difficile in un’occasione di sensibilizzazione.

«La prevenzione è importante», ha sottolineato, invitando a seguire con attenzione le indicazioni dei medici e a non lasciare in sospeso gli accertamenti necessari.

Poi l’ammissione, pronunciata senza cercare giustificazioni: «Io sono stata un po’ superficiale, però andrà come deve andare».

Un richiamo che non vuole alimentare allarmismi, ma ricordare quanto sia importante rivolgersi ai professionisti sanitari e rispettare i controlli consigliati. Nel caso di Antonella Elia, l’intervallo di un anno e mezzo senza i controlli citati è diventato il punto da cui partire per rivolgere agli altri un invito alla prudenza.

Il tumore al seno scoperto nel 2016: «Ho avuto paura di morire»

Non è la prima volta che la showgirl affronta pubblicamente un problema oncologico. Nel 2016, come aveva raccontato in un’intervista a Verissimo, le era stato diagnosticato un carcinoma in situ al seno, scoperto grazie alla prevenzione.

In quell’occasione Elia aveva spiegato di essere stata inizialmente restia a sottoporsi alla mammografia, mentre la ginecologa insisteva affinché effettuasse il controllo. L’esame aveva permesso di individuare il problema e avviare il percorso che l’avrebbe portata all’intervento al seno sinistro.

«Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni», aveva raccontato a Silvia Toffanin, ricordando anche la paura provata davanti alla diagnosi: «Ho avuto paura di morire».

Quell’esperienza rende ancora più significativo il messaggio che la conduttrice ha deciso di lanciare oggi. La nuova formazione vicino all’ovaio è ancora da chiarire, ma la scelta di parlarne pubblicamente nasce dalla volontà di non lasciare che la prevenzione resti soltanto uno slogan.

Una carriera in tv e la scelta di mostrarsi senza filtri

Volto noto della televisione italiana, Antonella Elia ha costruito una lunga carriera passando da Non è la Rai ai programmi accanto a Mike Bongiorno, fino ai reality come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Nel corso degli anni ha conquistato il pubblico anche grazie a un carattere diretto e a una personalità che non ha mai nascosto le proprie fragilità.

Anche questa volta ha scelto di non costruire un racconto drammatico, ma di spiegare con parole semplici quello che sta attraversando, chiedendo affetto e sostegno mentre si prepara all’operazione.

Ora l’attenzione è rivolta all’intervento e agli accertamenti che permetteranno di chiarire la natura della formazione. Nel frattempo, il suo appello resta netto: non trascurare i controlli e non ignorare i segnali che meritano un approfondimento medico.