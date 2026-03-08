Torna dalla festa del suo compleanno e muore in moto a 19 anni, chi è la vittima dell’incidente a Ottavia

L'incidente mortale a Ottavia

Chi era Archange Pochini, il ragazzo morto nell’incidente a Roma

Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia. Archange Pochini, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella periferia nord di Roma, nella zona di Ottavia. Il giovane stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando la moto che guidava si è schiantata contro un palo. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in viale Giardino di Ottavia, una delle arterie principali del quartiere. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Pochi secondi dopo la due ruote ha colpito un palo lungo la carreggiata. Il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il 19enne era un animatore che faceva parte dello staff dell’oratorio della Chiesa di Santa Maddalena di Canossa.



Come è avvenuto l’incidente mortale a Ottavia

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli investigatori. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. Questo fa ipotizzare che il giovane abbia perso il controllo della moto autonomamente, forse a causa di una manovra improvvisa o di una perdita di equilibrio del mezzo. L’impatto contro il palo è stato fatale.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il ragazzo sarebbe morto praticamente sul colpo. La scena che si è presentata ai soccorritori era drammatica: la moto gravemente danneggiata e il corpo del giovane a pochi metri dal punto dell’impatto.

Quali indagini sono in corso sulla morte del 19enne

Per ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario. I cosiddetti “caschi bianchi” hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi: la posizione della moto, i segni sull’asfalto e le condizioni della strada al momento dello schianto. Al momento la moto risulta essere l’unico veicolo coinvolto, ma gli accertamenti proseguiranno per escludere qualsiasi altra ipotesi, compresa la possibile presenza di altri mezzi che potrebbero aver influito sulla perdita di controllo della moto.

Il dramma dei soccorsi arrivati troppo tardi

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare il giovane. Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di prestare soccorso appena arrivati sul posto, ma le condizioni del ragazzo erano già disperate. Dopo i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata successivamente trasferita al Policlinico Agostino Gemelli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

L’ennesima tragedia sulle strade della capitale

L’incidente che ha portato alla morte di Archange Pochini si aggiunge alla lunga lista di tragedie stradali che negli ultimi anni hanno colpito la capitale. Le strade di Roma, soprattutto nelle ore notturne, continuano a essere teatro di incidenti gravi e spesso mortali, molti dei quali coinvolgono giovani conducenti. In questo caso, però, resta ancora da capire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

Gli agenti della Polizia Locale continueranno a lavorare per chiarire ogni dettaglio e fornire risposte alla famiglia del giovane. Una famiglia che poche ore prima festeggiava un compleanno e che ora si ritrova a fare i conti con una tragedia improvvisa. Una notte di festa che si è trasformata in lutto, lasciando dietro di sé domande e dolore.