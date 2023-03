Rovigo, bimba di due anni e mezzo va in arresto cardiaco e muore

Dramma a Rovigo dove una bambina di due anni e mezzo è morta nella serata di giovedì 17 marzo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23:30 dalla madre della piccola che ha allertato i soccorsi dopo che la figlia ha avuto una crisi epilettica. “Non respira più” – ha riferito disperata agli operatori del 118

Rovigo, la telefonata disperata della madre e il tentativo di rianimarla in pronto soccorso

La bimba era in arresto cardiaco con i soccorsi che hanno raggiunto in breve tempo via Vittorio Veneto trovando la madre in strada. Il Suem ha provveduto ad intubarla ed a trasportarla immediatamente al pronto soccorso con i medici che per circa tre quarti d’ora hanno tentato di rianimarla prima di comunicare la ferale notizia del decesso.

Disperati e inconsolabili i genitori, di origine nigeriana, della piccola di due anni e mezzo residente in via Vittorio Veneto, a Rovigo. Il corpo è a disposizione delle autorità giudiziaria. che sta valutando se disporre l’esame autoptico.