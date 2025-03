Arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia: è accusato di furto di energia elettrica

Arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia

Andrea Gaetano Boccia è titolare di un atelier a Pompei

Furto di energia elettrica: è quanto i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) contestano al fratello dell’ imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, che è stato arrestato. Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, è un commerciante di abbigliamento e il suo negozio si trova nella città mariana.

Accusato di utilizzare un meccanismo per non registrare i consumi

Nella giornata di martedì 11 marzo, durante un controllo nell’atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia, i militari dell’ arma hanno scoperto un meccanismo che, applicato al contatore della corrente, gli consentiva di non registrare i consumi, come accertato dai tecnici dell’Enel, intervenuti con i carabinieri. È scattata così l’accusa di furto aggravato per Andrea Gaetano Boccia, ora in attesa del processo per direttissima al tribunale di Torre Annunziata.