Assalito da 5 persone e accoltellato 19enne a Milano per cellulare e monopattino

L'aggressione vicino al centro commerciale Merlata Bloom a Milano

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a Milano in via Pasolini fuori dal centro commerciale Merlata Bloom, al confine con Pero, poco prima delle 21:00. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta sul posto, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di circa cinque uomini di origine nordafricana, i quali gli hanno sferrato fendenti alla testa, alla schiena e a una mano per portargli via il cellulare e un monopattino.

L’assalto del branco in via Pasolini, il 19enne colpito alla testa ed alla schiena

Il giovane, nato da genitori di origine straniera, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. É stato sempre sveglio e cosciente. Gli agenti dell’Ufficio di prevenzione generale della Questura di Milano sono al lavoro per tentare di ricostruire la precisa dinamica dell’aggressione a Cascina Merlata e rintracciare i presunti responsabili. Non è chiaro se abbia provato ad opporre resistenza.

La fuga dopo aver sottratto il cellulare

Di certo è stato raggiunto da più colpi con un oggetto appuntito con i malviventi che sono scappati appena sono riusciti a strappargli il cellulare. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del raid a mano armata, che potrebbero dare indicazioni agli investigatori anche sulla possibile via di fuga del gruppo di aggressori.