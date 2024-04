Astrologa Ayoka uccide il partner, lancia i figli dall’auto e si toglie la vita: il post su apocalisse ed eclisse

Ha pugnalato a morte il compagno, veterano dell’aeronautica, nel loro appartamento di Los Angeles e poi ha gettato i suoi due figli da un SUV in movimento sull’autostrada, uccidendo la figlia neonata dopo aver manifestato sui social le sue preoccupazioni per gli effetti dell’eclisse solare.

Più di centomila persone su Twitter seguivano l’astrologa americana, ‘guaritrice’ e discografica Ayoka, Danielle Johnson, 34 anni, una influencer di Los Angeles, California, che da giorni aveva messo in guardia i suoi follower dagli effetti devastanti dell’eclissi solare totale. “Svegliatevi l’apocalisse è arrivata. É arrivato il momento in cui devi decidere in cosa credere e in cosa no. Se credi che un nuovo mondo è possibile, ritwitta ora” – aveva scritto il 5 aprile sul social X.

WAKE UP WAKE UP THE APOCALYPSE IS HERE. EVERYONE WHO HAS EARS LISTEN. YOUR TIME TO CHOOSE WHAT YOU BELIEVE IS NOW. IF YOU BELIEVE A NEW WORLD IS POSSIBLE FOR THE PEOPLE RT NOW.



THERE IS POWER IN CHOICE. THERE IS POWER IN CHOICE!!!! REPOST TO MAKE THE CHOICE FOR THE COLLECTIVE pic.twitter.com/NMyuLkBj5l