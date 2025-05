Auto contro muretto ad Arcade: muore l’ex calciatore Davide Corazzin

Davide Corazzin è morto in un incidente stradale

Mercoledì 30 aprile 2025 è stato un giorno drammatico per le strade del Veneto, segnato da quattro incidenti mortali. L’episodio più recente è avvenuto nella tarda serata del 29 aprile ad Arcade (Treviso), dove Davide Corrazzin, 22 anni, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava con due amici è finita contro un muretto, ribaltandosi e terminando la corsa in un fossato. I due passeggeri, coetanei e residenti ad Arcade, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

Quattro morti in poche ore sulle strade del Veneto

Corrazzin, operaio presso la ditta Volpato di Spresiano e ex calciatore dilettante, lascia una comunità sconvolta. Il conducente dell’auto, sospettato di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol, è ora indagato per omicidio stradale. La Procura di Treviso è in attesa degli esiti degli esami tossicologici.

La stessa giornata ha visto altre tre vittime: un autista 53enne deceduto sull’A13 a Costa di Rovigo nello scontro fra due mezzi pesanti; due anziani coniugi morti nell’impatto con un cantiere sull’A4 nei pressi di Portogruaro; infine, a Castelgomberto (Vicenza), Martino Marangon, 87 anni, ha perso la vita nello scontro tra due utilitarie. Una giornata nera per la viabilità regionale.