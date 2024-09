Auto precipita da cavalcavia a Cassano Murge, morti i fidanzati Francesco Castellaneta e Greta Francone

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre in viale Europa a Cassano Murge, in provincia di Bari, sulla rampa che porta alla provinciale 236 in direzione di Sannicandro di Bari dopo che la loro auto è precipitata da un cavalcavia. La Mercedes Cla ha sfondato il guard-rail con l’alta velocità che potrebbe essere la causa dello schianto. Le vittime sono due giovani fidanzati: Francesco Castellaneta, 24enne di Capurso, e Greta Francone, 21 anni di Bari.

Lo schianto in viale Europa: morti il 24enne Francesco Castellaneta e la 21enne Greta Francone

“La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato”. Lo scrive in un post pubblicato sui social, Michele Laricchia sindaco di Capurso (Bari) paese di cui era originario Francesco Castellaneta, il giovane di 24 anni morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Cassano delle Murge, nel Barese.

Con lui è morta anche Greta Francone, 21enne di Bari che amava riprendersi su TikTok mentre cantava le i suoi brani preferiti. Un successo di Geolier la accompagna nell’ultimo video del 21 settembre. “La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato”. Lo scrive in un post pubblicato sui social, Michele Laricchia, sindaco di Capurso.

“Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni” – aggiunge il primo cittadino.

Il sindaco di Capurso: ‘La perdita di due giovani vite ci lascia senza parole e con il cuore spezzato’

“In momenti come questi, la vicinanza e il calore umano diventano un conforto prezioso, anche se insufficiente di fronte a un dolore così grande” – continua Laricchia che rivolge “un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta”. “Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi” – conclude il primo cittadino. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network per la giovane coppia.