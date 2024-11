Auto si schianta contro un muro nel biellese: muore bimbo di 4 anni, ferita la mamma in dolce attesa

Un bimbo di 4 anni ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente stradale verificatosi nella notte tra giovedì 31 ottobre e lunedì 1° novembre a Valdilana, in provincia di Biella. Era nell’auto con i genitori e i due fratelli, per cause ancora da chiarire, l’Opel Zafira guidata dal papà è uscito di strada in frazione Ferrero, a Trivero.

Il piccolo Enrico Esteves Sangoi De Paula è stato trasportato in condizioni disperate dopo il violento impatto a Trivero

Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte con l’auto che si è schiantata contro un muro via Roma, a pochi metri dalla loro abitazione. Il piccolo Enrico Esteves Sangoi De Paula è stato trasportato in condizioni disperate con l’elicottero notturno al Regina Margherita di Torino dove è deceduto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. La madre di 41 anni, in dolce attesa, il padre di 47 e gli altri due figli di 9 e 11 anni sono rimasti feriti in modo non grave (20 giorni di prognosi per i genitori).

L’incidente a pochi metri dall’abitazione della famiglia, in auto anche gli altri due figli

Sono stati ricoverati all’ospedale di Ponderano. Sembra che Enrico fosse in braccio alla madre al momento del violento impatto. L’uomo al volante è risultato negativo a tutti gli accertamenti per il consumo di alcol o di stupefacenti. Il bimbo era nato in Brasile (il papà è originario del Paese sudamericano). Sconvolti i residenti della frazione di Trivero dove risiedeva la famiglia che stava rientrando a casa dopo aver festeggiato Halloween.