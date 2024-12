Avellino, la diagnosi non lo convince: ragazzo aggredisce medico e infermiere al Moscati

Un pugno in pieno volto al medico colpevole di una diagnosi ritenuta affrettata. L’episodio di violenza, confermato dai dirigenti dell’Azienda ospedaliera, si è verificato alle 21:00 di domenica 29 dicembre all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Il ragazzo ha colpito con un pugno il medico del pronto soccorso dell’ospedale Moscati che l’aveva dimesso dopo la diagnosi

Il paziente, dopo essere stato visitato, è stato invitato dal medico di turno a stare tranquillo e a ritornare a casa senza preoccupazioni per il suo stato di salute. Per tutta risposta l’uomo ha sferrato un pugno in pieno volto al medico e la situazione sarebbe ulteriormente degenerata senza l’intervento di un infermiere, a sua volta aggredito dal paziente.

La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente e solo il pronto intervento di un infermiere, a sua volta aggredito, ha impedito conseguenze più gravi. Ci sono stati momenti di panico fino all’arrivo in ospedale degli agenti della Questura di Avellino, che hanno identificato e denunciato l’aggressore. Il medico ha ricevuto una prognosi di tre giorni.

Sulla questione è intervenuto il sindacato Nursind: “Un medico del pronto soccorso e un infermiere sono stati aggrediti in modo deprecabile da un ragazzo che era stato dimesso con indicazione a rivolgersi al suo medico curante, erano state pertanto escluse emergenze/urgenze relative alla sua condizione clinica, tuttavia il soggetto in questione ha dapprima aggredito verbalmente il medico per poi sferrargli un pugno in pieno volto” – si legge nella nota.

Il giovane ha sferrato una gomitata all’infermiere, la solidarietà del Nursind e le critiche per la gestione del sovraffollamento

“Il collega infermiere ha invece subito una gomitata sulla fronte. Come organizzazione sindacale stigmatizziamo questi episodi di violenza che vanno a colpire la tenuta del servizio sanitario che si garantisce quotidianamente alla cittadinanza. Piena solidarietà ai colleghi aggrediti, ci auguriamo che all’aggressore vengano applicate le pene previste dal recente decreto.

Inoltre è stato precisato che al momento dell’aggressione c’erano oltre 70 pazienti in carico al pronto soccorso del ospedale Moscati di Avellino. “Non si comprende per quale inspiegabile motivo non sia stato attivata alcuna misura organizzativa contenuta nel recente piano di gestione del sovraffollamento”.