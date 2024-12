Italiano ucciso da squalo a Marsa Alam, Matteo Mariotti: ‘So cosa significa, sbagliato giudicare’

“Con questo video voglio trasmettere due cose. La prima è il mio più grande sostegno e la mia vicinanza alla famiglia di Gianluca, dei suoi parenti e soprattutto dell’amico ferito, che spero abbia una pronta e rapida guarigione. Mi farebbe anche molto piacere conoscerlo”.

In un video postato sulla sua pagina Instagram, Matteo Mariotti – 21enne parmigiano attaccato da uno squalo in Australia il 9 dicembre 2023 – ha commentato la morte di Gianluca Di Gioia, rimasto ucciso a Marsa Alam, in Egitto, proprio dopo l’attacco di uno squalo.

Matteo Mariotti ha perso una gamba in Australia, la solidarietà alla famiglia di Gianluca Di Gioia e l’appello al web

“La seconda è far riflettere le persone rispetto a quanto sarebbe un posto migliore il mondo se imparassimo tutti a dosare le parole che usiamo” – ha aggiunto il giovane che è finito anche nel mirino del web. ”Premetto che non conosco le dinamiche dell’accaduto. L’unica cosa che so per certo è quanto sia sbagliato il giudizio e il comportamento della gente in situazioni del genere. Lo dice uno che sa cosa significa essere mangiato da uno squalo” – afferma Mariotti, mostrando la protesi che porta al posto della gamba sinistra.

”Ogni anno migliaia di persone vengono uccise dai cani, eppure la maggior parte di noi ha un cane in casa. Ogni anno centinaia di migliaia di persone vengono uccise dalle zanzare: cosa dovremmo fare, chiuderci in casa sperando che non ne entri più neanche una?” – ha proseguito Mariotti nel video.