Balena salta fuori dall’acqua e capovolge barca: terrore lungo la costa americana (VIDEO)

Momenti di paura per due persone che si trovavano su una piccola imbarcazione a largo della costa americana. All’improvviso una balena è saltata fuori dall’acqua ed ha fatto capovolgere il natante di 7 metri.

La Guardia costiera statunitense ha dichiarato che nessuno ha riportato ferite e ha segnalato l’incidente alla Marine Animal Hotline del Center of Coastal Studies e alla National Oceanic and Atmospheric Administration. Il filmato dell’incidente è stato filmato da Colin Yanger che si trovava su una barca vicina.

Nel video si vede la balena uscire all’improvviso fuori dall’acqua facendo rovesciare la piccola barca con i due occupanti che fanno un tuffo fuori programma nell’Oceano che per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze.

Whale, this isn't something you see everyday!



A whale spotted capsizing a boat off of NH's seacoast!



We will have more tonight on #WMUR



Video Courtesy: Colin Yager pic.twitter.com/oflAUyrMtH