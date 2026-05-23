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Tragedia a Portocannone, bimba di 22 mesi colpita accidentalmente dall’auto del padre: è gravissima

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mag, 2026 - ore: 19:09 #bambina, #incidente, #Portocannone
Dramma a Portocannone, bimba di 22 mesi travolta accidentalmente dall'auto del papàDramma a Portocannone, bimba di 22 mesi travolta accidentalmente dall'auto del papà

Il dramma davanti all’abitazione durante una manovra: la piccola è in condizioni gravissime

Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e un’intera comunità si è consumata nella tarda mattinata di oggi a Portocannone, in provincia di Campobasso.

Una bambina di appena 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre mentre si trovava all’esterno dell’abitazione.

Secondo le prime informazioni disponibili, la piccola stava giocando nei pressi di casa quando si è verificato il drammatico episodio.

L’uomo sarebbe stato alla guida del veicolo nel momento dell’incidente e non si sarebbe accorto della presenza della figlia.

In pochi secondi una situazione quotidiana si è trasformata in un’emergenza disperata.

La ricostruzione iniziale: l’auto in manovra e i soccorsi immediati

Le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava effettuando una manovra in uno spazio esterno all’abitazione quando la bambina sarebbe stata travolta.

Tra gli elementi al vaglio ci sono anche le condizioni del veicolo e la sequenza precisa dei movimenti avvenuti nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

Appena compreso cosa fosse accaduto, il padre ha prestato soccorso alla figlia.

La bambina è stata trasportata inizialmente all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove il personale sanitario ha avviato le prime cure.

Le condizioni sono però apparse subito molto serie.

Il trasferimento in elisoccorso e la corsa contro il tempo

Vista la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in una struttura specializzata.

La piccola è stata trasportata in elisoccorso ad Ancona per ricevere cure pediatriche ad alta intensità.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle lesioni riportate né ulteriori aggiornamenti medici.

Le prossime ore vengono considerate particolarmente delicate.

Indagini aperte mentre il paese si stringe attorno alla famiglia

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto successo.

Le attività investigative serviranno a chiarire la dinamica dell’incidente e verificare ogni elemento utile.

Nel frattempo, però, a Portocannone il pensiero principale non è rivolto alle verifiche ma alle condizioni della bambina.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro molisano e in queste ore il clima è soprattutto quello dell’attesa e della speranza.

Per una famiglia che in pochi istanti ha visto una normale mattina trasformarsi in una delle prove più difficili immaginabili.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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