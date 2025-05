Bambina investita a Cellatica, è in gravissime condizioni

La bambina è stata trasportata all'ospedale di Bergamo

La piccola di 5 anni investita all’uscita dall’asilo

Una bambina di cinque anni è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio, in via Fantasina a Cellatica, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato attorno alle 15:50. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con la madre all’uscita dell’asilo e stava per salire su un’auto, quando sarebbe sfuggita momentaneamente al controllo dei genitori, attraversando la strada attraverso un varco nel guard rail.

Sbalzata sull’asfalto per cinque metri

In quel momento sopraggiungeva una vettura che non ha potuto evitarla: l’impatto è stato molto violento, e la bambina è stata sbalzata sull’asfalto per circa cinque metri. I sanitari giunti tempestivamente sul posto – con elisoccorso, ambulanza e automedica – hanno prestato i primi soccorsi alla piccola, che è stata successivamente elitrasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: avrebbe riportato un trauma cranico e ferite serie al volto.

L’automobilista ha prestato soccorso

L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La via dove è avvenuto l’incidente è molto trafficata, e l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici.

Nel Bresciano si registrano oggi altri gravi incidenti stradali: un 19enne versa in condizioni disperate dopo un impatto in moto contro un palo a Passirano, mentre a Limone sul Garda una donna di 50 anni è rimasta ferita in un altro incidente motociclistico.