Incidente mortale sulla A1: muore Antonella Danese, insegnante salentina, 3 feriti

Antonella Danese

La 57enne si stava recando a Maranello per far visita al figlio ingegnere della Ferrari

Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto tra Parma e Piacenza. La vittima è Antonella Danese, 57 anni, insegnante originaria di Castrì di Lecce, diretta a Maranello per far visita al figlio, ingegnere della Ferrari.

L’incidente si è verificato a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava Danese con il marito e uno dei figli sarebbe stata violentemente tamponata in corrispondenza di un rallentamento, innescando un impatto a catena.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

I mezzi del 118, compresa un’automedica e due ambulanze, sono giunti rapidamente sul posto. Per Antonella Danese, però, non c’è stato nulla da fare. Il marito e il figlio, rimasti feriti, sono stati trasportati all’ospedale di Fidenza: entrambi hanno riportato diversi traumi, tra cui uno cranico, ma non sarebbero in pericolo di vita. Un’altra persona coinvolta ha riportato ferite lievi.

Una comunità sotto shock

La notizia della morte di Antonella si è diffusa rapidamente nel suo paese d’origine, Castrì di Lecce, dove la docente era molto conosciuta. Numerosi i messaggi di cordoglio e incredulità. «Non c’è nulla che possa colmare questo vuoto», ha scritto un’amica. «Antonella era una donna splendida, impegnata nella scuola e nel sociale».

Il ricordo a scuola

Antonella Danese insegnava sostegno alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Cosimo De Giorgi” di Lizzanello. «Era la nostra migliore docente di sostegno», ha affermato commossa la dirigente scolastica Maria Assunta Corsini. «Simpatica, grintosa, sempre disponibile. Un’amica oltre che una professionista esemplare. Siamo tutti sconvolti».

Una famiglia spezzata

Antonella lascia il marito Massimo, finanziere, e due figli: Giulio, ingegnere alla Ferrari, e Giuseppe, residente a Trieste. Il viaggio in auto verso Milano doveva essere l’occasione per un momento familiare: si è invece trasformato in tragedia.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente.