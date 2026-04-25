Bambina travolta da un tosaerba a Loria, è gravissima: cosa è successo nel giardino di casa

La bimba è finita sotto il tosaerba

Bambina travolta tosaerba Loria, dramma nel giardino di casa

Una bambina travolta da un tosaerba a Loria è in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio. La piccola, di appena 18 mesi, si trovava nel giardino di casa insieme ai genitori quando si è consumata la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina stava giocando all’aperto quando è finita nella traiettoria del trattorino tagliaerba condotto dal padre. Durante una manovra, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia, che sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo.

Un attimo che ha trasformato una giornata apparentemente normale in un incubo per la famiglia e per l’intera comunità di Loria.

I soccorsi e il trasferimento urgente a Padova

Sono stati gli stessi genitori, una coppia di 30 e 29 anni, a soccorrere immediatamente la bambina e a trasportarla in auto all’ospedale di Castelfranco Veneto intorno alle 18.

Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito gravissime. Dopo i primi interventi d’urgenza, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in elisoccorso all’ospedale di Padova, struttura di riferimento per le emergenze pediatriche.

La bambina è ora ricoverata in terapia intensiva pediatrica, con prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Loria e Castelfranco Veneto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come la bambina sia riuscita a sfuggire al controllo dei genitori e a trovarsi nella traiettoria del mezzo in movimento.

Al momento, l’ipotesi principale resta quella dell’incidente domestico, ma ogni elemento viene analizzato per escludere eventuali responsabilità o malfunzionamenti del macchinario.

Lo shock della comunità e le parole del sindaco

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale.

Il sindaco di Loria, Alberto Battistella, ha espresso vicinanza alla famiglia:

«Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto e seguiamo con apprensione le condizioni della bambina. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento così difficile».

Parole che riflettono lo stato d’animo di un’intera comunità, colpita da una tragedia improvvisa e difficile da accettare.

Un incidente che riaccende l’attenzione sui rischi domestici

Il caso della bambina travolta da un tosaerba a Loria riporta l’attenzione sui rischi legati agli incidenti domestici, spesso sottovalutati perché avvengono in contesti familiari e apparentemente sicuri.

Negli ultimi anni, episodi simili hanno evidenziato come anche attività quotidiane possano trasformarsi in situazioni estremamente pericolose, soprattutto in presenza di macchinari in funzione.

Un richiamo, ancora una volta, alla massima attenzione, in particolare quando si tratta di bambini piccoli e ambienti aperti dove il controllo visivo può venire meno anche per pochi istanti.