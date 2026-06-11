Temptation Island 2026, chi sono Cristian e Soraya e perché c’è Spider-Man tra i motivi della crisi esplosiva

Cristian e Soraya

La coppia romana è la quarta ufficiale del reality di Canale 5

Continua a prendere forma il cast di Temptation Island 2026. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in partenza il prossimo 24 giugno su Canale 5, ha presentato la quarta coppia ufficiale pronta a mettere alla prova il proprio amore nel villaggio delle tentazioni.

Dopo Gabriele e Sara, Danilo e Francesca e Giovanni e Sabrina, è il turno di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, una coppia che già dal video di presentazione ha acceso la curiosità del pubblico.

Chi sono Cristian e Soraya di Temptation Island 2026

Soraya ha 23 anni, vive a Roma e lavora nell’azienda di famiglia. Cristian, invece, ha 28 anni ed è impiegato nella stessa ditta del padre della fidanzata.

I due stanno insieme da un anno e otto mesi, ma il loro rapporto starebbe attraversando una fase particolarmente delicata. È stata proprio Soraya a contattare la redazione del programma, spiegando di avere diversi dubbi sul futuro della relazione.

“Non so se Cristian è ancora innamorato di me”, ha raccontato la giovane nel filmato di presentazione. Tra i motivi della crisi ci sarebbero un’intimità sempre meno frequente e una crescente distanza nelle passioni e nelle abitudini quotidiane.

Le accuse di Soraya: «Io voglio vivere, lui pensa alle sagre»

Nel racconto della ragazza emerge un quadro piuttosto chiaro: lei ama uscire con le amiche, andare a ballare e vivere la propria età, mentre Cristian preferirebbe attività molto più tranquille.

“Io ho 23 anni, voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare. Il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese, tipo la sagra del carciofo”, ha dichiarato Soraya.

Parole che raccontano una differenza caratteriale importante e che potrebbero rappresentare uno dei nodi principali del loro percorso all’interno del programma.

La passione per Spider-Man che fa discutere

A catturare l’attenzione del pubblico, però, è stato soprattutto un curioso retroscena raccontato dalla fidanzata.

Secondo Soraya, Cristian sarebbe un grande appassionato di Spider-Man, tanto da acquistare gadget e maschere dedicate al celebre supereroe.

“Per andare a cena fuori dice che non ci sono soldi, però per comprarsi la maschera di Spider-Man i soldi li trova”, ha raccontato ironicamente.

La giovane ha poi aggiunto un dettaglio destinato a diventare virale sui social: “Si mette davanti allo specchio e con un telecomando cambia l’espressione della maschera, facendo lo sguardo cattivo e poi quello normale. Ma vi sembra normale a 28 anni?”.

La replica di Cristian

Dal canto suo, Cristian non sembra condividere le preoccupazioni della compagna e difende con convinzione il proprio modo di vivere.

“Non mi interessa andare a ballare. Mi sembra una bella cosa uscire e fare una passeggiata”, ha spiegato.

Anche sulle tanto discusse sagre non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, rivendicando una concezione più semplice e tradizionale del tempo libero.

Riusciranno a salvare la relazione?

Tra passioni opposte, abitudini incompatibili e dubbi sui sentimenti reciproci, Cristian e Soraya si candidano già a essere una delle coppie più seguite della nuova edizione di Temptation Island.

Il percorso nel villaggio chiarirà se le differenze che oggi sembrano separarli rappresentano soltanto una fase di crisi oppure un ostacolo insormontabile. E chissà se, al termine dell’esperienza, Cristian deciderà davvero di mettere da parte la sua amata maschera di Spider-Man o se continuerà a difenderla fino all’ultimo.