Belen replica alle polemiche: «Ho rinunciato io all’Isola dei Famosi», ma la sua versione divide

Belen Rodriguez

La showgirl interviene sui social dopo giorni di indiscrezioni e chiarisce la sua posizione sul reality Mediaset

Belen Rodriguez ha deciso di intervenire personalmente sui social dopo settimane segnate dalle polemiche legate ai recenti fatti di cronaca che l’hanno vista coinvolta a Milano e alle voci sul mancato approdo alla conduzione dell’Isola dei Famosi.

In una lunga storia pubblicata su Instagram, la showgirl argentina ha ringraziato i fan per l’affetto ricevuto e ha lanciato una frecciata a chi, a suo dire, avrebbe contribuito ad alimentare ricostruzioni distorte della vicenda.

«Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappo like e click bait», ha scritto Belen, aggiungendo che «nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà».

Il chiarimento sull’Isola dei Famosi

La parte più significativa del messaggio riguarda però il capitolo Isola dei Famosi.

Belen ha infatti sostenuto di essere stata lei a rinunciare alla conduzione del programma una volta appresi gli impegni richiesti dalla produzione.

«Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli», ha spiegato.

Una scelta che, secondo la showgirl, sarebbe stata dettata esclusivamente da ragioni familiari.

«Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, anche alla mia famiglia», ha aggiunto.

Una versione che non coincide con le indiscrezioni degli ultimi giorni

Le dichiarazioni di Belen, tuttavia, si scontrano con diverse indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Secondo varie ricostruzioni emerse nel mondo dello spettacolo, infatti, il mancato approdo della showgirl al reality avrebbe avuto motivazioni differenti rispetto a quelle raccontate direttamente dalla stessa Rodriguez.

Tra coloro che hanno espresso dubbi sulla versione fornita dall’ex conduttrice di Tu Si Que Vales c’è anche il giornalista Gabriele Parpiglia.

Nella sua newsletter, Parpiglia ha contestato apertamente la narrazione proposta da Belen, sostenendo che la vicenda sarebbe stata raccontata in modo diverso rispetto alle informazioni raccolte negli ultimi giorni.

Una posizione che alimenta ulteriormente il dibattito e lascia aperto il confronto tra la versione della showgirl e quella sostenuta da chi ha seguito da vicino la vicenda.

Il ringraziamento a Mediaset

Nel suo messaggio, Belen ha comunque voluto rivolgere un pensiero positivo a Mediaset, ringraziando l’azienda per la comprensione dimostrata.

«Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni», ha scritto, salutando infine i follower con una promessa: «Ci vediamo prestissimo».