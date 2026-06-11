Trattore si ribalta nell’uliveto, muore 63enne: stava realizzando il sogno di aprire un agriturismo

L'uomo è deceduto nonostante l'intervento dell'elisoccorso

La tragedia a Cinigiano, morto originario di Milano e residente a Monticello Amiata

Dramma nelle campagne toscane nella mattinata di oggi. Un uomo di 63 anni, originario di Milano ma residente da tempo a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano, in provincia di Grosseto, è morto in seguito a un grave incidente agricolo avvenuto nella sua proprietà in località Le Ripe.

Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne stava lavorando nel suo uliveto a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

L’allarme è stato lanciato immediatamente e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia, l’automedica, l’elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco.

Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito molto gravi. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il 63enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Il sogno di una nuova vita nelle campagne toscane

La vittima aveva scelto da tempo di trasferirsi nell’area di Monticello Amiata, dove aveva acquistato un casale in località Le Ripe.

Negli ultimi anni stava lavorando alla ristrutturazione della proprietà con l’obiettivo di trasformarla in un agriturismo, un progetto al quale dedicava energie, tempo e investimenti.

Una prospettiva che conoscevano bene amici, vicini e residenti della zona, rimasti profondamente colpiti dalla tragedia.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le autorità competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo agricolo.

La notizia della morte del 63enne si è rapidamente diffusa nella comunità locale, dove in molti hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari per una tragedia che ha spezzato un progetto di vita coltivato con passione e determinazione.