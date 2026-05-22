Volto coperto di sangue dopo la lite in hotel: le accuse di Miss Venezuela scuotono Cannes

Andrea del Val e Giovanni Laguna

Il filmato diffuso sui social mostra il volto insanguinato della modella: la polizia sarebbe intervenuta sul posto

Un episodio che sta facendo discutere nel mondo dei concorsi di bellezza e della moda internazionale arriva da Cannes, dove la modella e reginetta di bellezza Andrea del Val, attuale Miss Venezuela Global 2025, ha denunciato pubblicamente una presunta aggressione fisica avvenuta durante il suo soggiorno nella città francese in occasione degli eventi collegati al Festival di Cannes.

A far esplodere il caso è stato un video pubblicato sui social, nel quale la giovane appare con evidenti ferite al volto e tracce di sangue, mentre riprende anche l’interno di una stanza d’albergo in forte disordine.

Nel filmato, diventato rapidamente virale, Andrea punta il telefono verso lo stilista venezuelano Giovanni Laguna, presente nella stanza, e lo accusa direttamente di essere responsabile delle ferite riportate.

Secondo quanto dichiarato dalla modella nel video, il presunto episodio sarebbe avvenuto dopo una discussione degenerata.

Cosa sostiene Andrea del Val e cosa si sa finora dell’episodio

Nel filmato diffuso online, Andrea pronuncia alcune parole rivolte direttamente allo stilista.

«Guarda, questo è quello che ha fatto Giovanni Laguna. Congratulazioni, Giovanni, questo è quello che volevo, che tu mostrassi chi sei veramente», afferma nel video registrato subito dopo il presunto episodio.

Successivamente la modella mostra la stanza, con oggetti e effetti personali sparsi, documentando quello che descrive come il contesto immediatamente successivo all’accaduto.

Secondo ricostruzioni circolate in ambienti mediatici tra Messico e Venezuela, il confronto sarebbe iniziato come una discussione per poi trasformarsi in una situazione molto più tesa.

Tra gli elementi riportati da alcune fonti non ufficiali emerge anche che alcune persone presenti nella struttura avrebbero segnalato urla e rumori provenienti dalla stanza, circostanza che avrebbe portato all’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento delle autorità e le informazioni ancora da verificare

Dopo la diffusione del caso, sono circolati sui social e su alcune piattaforme video che mostrerebbero Giovanni Laguna accompagnato dagli agenti di polizia francesi.

Secondo le informazioni riportate da diversi media internazionali, lo stilista sarebbe stato fermato dopo l’intervento delle autorità.

Al momento, però, non risultano comunicazioni ufficiali dettagliate sulle eventuali contestazioni formulate dalle autorità francesi, né è stato chiarito pubblicamente quale sia l’esatta ricostruzione dei fatti.

Secondo quanto riferito dalle stesse fonti, Andrea del Val avrebbe ricevuto assistenza medica e non sarebbe in pericolo.

Andrea de Val ha pubblicato una foto con il volto insaguinato

Il retroscena raccontato dalla modella e perché il caso continua a far discutere

Nelle ore successive alla pubblicazione del video, Andrea del Val ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sostenendo che il rapporto con Giovanni Laguna fosse diventato difficile già in passato. L’uomo è lo stilista di Miss Universo Fatima Bosch.

Tra le accuse riportate pubblicamente dalla modella ci sarebbero presunte richieste economiche e tensioni legate al mondo dei concorsi di bellezza, oltre a comportamenti che l’avrebbero fatta sentire a disagio durante il soggiorno a Cannes.

Si tratta però di affermazioni rese pubblicamente dalla modella e che allo stato attuale non risultano accertate in sede giudiziaria.

Il caso continua intanto ad alimentare il dibattito online anche perché arriva in uno dei momenti di maggiore esposizione mediatica per il mondo dello spettacolo internazionale. Resta ora da capire se le indagini consentiranno di chiarire la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.