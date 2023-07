Jordan muore annegato in piscina a 2 anni a Cavazzale di Monticello Conte Otto

Un bimbo di 2 anni, Jordan, è annegato in una piscina privata nel cortile di una villetta in via Monte Cengio, a Cavazzale di Monticello Conte Otto (in provincia di Vicenza). La tragedia è avvenuta poco prima delle 17 di sabato 15 luglio.

Tragedia nel vicentino, il bimbo di due anni è uscito di casa ed è caduto nella piscina in giardino

Immediato l’intervento del personale del Suem 118 che ha tentato disperatamente di rianimarlo ma ha dovuto constatarne il decesso.

Il piccolo sarebbe uscito di casa, aprendo il cancello che divide l’abitazione dal giardino, in un istante di disattenzione dei genitori. Forse attirato da qualcosa, Jordan si è avvicinato alla piscina ed è caduto. Quando il padre e la madre hanno lanciato l’allarme era ormai troppo tardi.

I carabinieri del comando di Thiene hanno raggiunto l’abitazione di Cavazzale ed hanno ascoltato i genitori per la ricostruzione dell’accaduto. Martedì scorso a Parma una bimba di un anno e mezzo era annegata in una piccola piscina gonfiabile.