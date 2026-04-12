Francia choc: bambino chiuso in un furgone per un anno, salvato dopo i lamenti. Il padre: ‘Volevo proteggerlo’

Il bambino è stato trovato in un furgone nudo ed affamato

Come è stato scoperto il bambino rinchiuso nel furgone?

Una storia che sembra uscita da un incubo, ma è accaduta davvero. In un piccolo villaggio dell’Alsazia (Francia), a Hagenbach, un bambino di appena 9 anni è stato trovato dopo mesi di prigionia.

A far scattare l’intervento sono stati i vicini, insospettiti da “lamenti di un bambino” provenienti da un furgone parcheggiato nei pressi di un’abitazione. Una segnalazione che ha portato la polizia a intervenire immediatamente.

Quando gli agenti hanno forzato il veicolo, la scena che si sono trovati davanti è stata devastante.

In che condizioni è stato trovato il bambino?

Il piccolo era sdraiato in posizione fetale, completamente nudo, coperto solo da una coperta. Intorno a lui: rifiuti, sporcizia ed escrementi.

Secondo il procuratore Nicolas Heitz, il bambino era:

gravemente malnutrito

incapace di camminare

debilitato da mesi di immobilità

Un dettaglio agghiacciante: non si lavava dal 2024.

Un anno intero vissuto in condizioni disumane, senza cure, senza contatti con l’esterno, senza infanzia.

Perché il padre lo aveva rinchiuso?

La giustificazione dell’uomo — ora arrestato — lascia sgomenti.

“L’ho fatto per proteggerlo”.

Secondo quanto dichiarato agli inquirenti, il padre avrebbe deciso di rinchiudere il figlio nel novembre 2024 per evitare che la compagna lo facesse ricoverare in una struttura psichiatrica.

Ma la Procura smentisce: non esiste alcuna documentazione medica che giustifichi problemi psichiatrici del bambino. Anzi, il piccolo aveva buoni risultati scolastici prima di sparire.

Un racconto che apre scenari inquietanti su cosa sia davvero accaduto all’interno di quella famiglia.

Cosa ha raccontato il bambino agli investigatori?

Nonostante le condizioni, il bambino è riuscito a parlare.

Ha raccontato di avere “grosse difficoltà” con la compagna del padre e di credere che il genitore “non avesse altra scelta”.

Parole che fanno emergere un possibile clima familiare teso, forse violento, sicuramente instabile.

E soprattutto, mostrano quanto il bambino fosse arrivato a giustificare la propria prigionia.

Il ruolo della compagna e i sospetti dei vicini

La compagna del padre ha negato di sapere che il bambino fosse nel furgone. Una versione che però non convince del tutto gli inquirenti.

È stata infatti accusata di:

omissione di soccorso a minore in pericolo

mancata denuncia di maltrattamenti

I vicini, dal canto loro, avevano notato la scomparsa del bambino già dalla fine del 2024. Ma si erano sentiti dire che era stato affidato a una struttura.

E quei rumori?

“È solo un gatto”, avrebbero risposto.

Una spiegazione che oggi suona come un dettaglio agghiacciante.

Cosa succede ora: indagini e tutela dei minori

Il padre è stato posto in custodia cautelare con accuse gravissime:

sequestro di persona, detenzione arbitraria e privazione di cure.

Le autorità stanno ora cercando di capire se altre persone fossero a conoscenza della situazione.

Intanto, gli altri minori coinvolti — la sorella del bambino e la figlia della compagna — sono stati affidati ai servizi sociali.

Resta una domanda che pesa più di tutte:

come è stato possibile che nessuno si sia accorto davvero di un bambino sparito per un anno?