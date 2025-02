Orrore in Francia, Louise massacrata e uccisa a 11 anni: era scomparsa dopo essere uscita da scuola

Louise rapinata e uccisa a 11 anni

Louise Lasalle, una studentessa di 11 anni, è stata trovata morta nella notte tra il 7 e l’8 febbraio nel bosco del Parc des Templiers, vicino alla sua scuola media André-Maurois a Épinay-sur-Orge, nell’Essonne, Francia. Il suo corpo presentava numerose ferite da arma da taglio. La scoperta è avvenuta dopo ore di ricerche da parte della polizia, supportata da droni, elicotteri e unità cinofile.

La scomparsa dopo la scuola

La giovane era stata dichiarata scomparsa nel pomeriggio del 7 febbraio, dopo non essere rientrata a casa da scuola. L’ultima immagine di videosorveglianza la mostra mentre attraversava un passaggio pedonale, vestita con leggings e un cappello. Preoccupati per l’assenza, i genitori avevano immediatamente allertato la polizia, che aveva avviato un’indagine per “scomparsa preoccupante”.

Operazione di ricerca e scoperta del cadavere

Le forze dell’ordine hanno concentrato le ricerche nel bosco vicino alla scuola. Alle 21:40, un cane da ricerca ha segnalato una pista all’ingresso del parco. Infine, alle 2:30 del mattino, il corpo senza vita di Louise Lasalle è stato trovato nel fitto della vegetazione.

La polizia ha immediatamente avviato un’indagine per “omicidio di minore di 15 anni”, vista la gravità delle ferite riportate dalla vittima.

Indagini e arresti

Le autorità hanno fermato inizialmente due persone: un uomo di 23 anni e la sua compagna di 20 anni, identificati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, dopo diverse ore di interrogatorio, entrambi sono stati rilasciati senza accuse. Le immagini mostravano infatti Louise camminare davanti a un uomo somigliante a uno dei sospettati, ma quest’ultimo ha fornito un alibi solido e la sua posizione telefonica risultava compatibile con la sua abitazione vicina al luogo del ritrovamento.

Ferite da taglio e autopsia

L’autopsia, eseguita presso l’istituto forense di Corbeil-Essonnes, ha confermato che Louise è stata brutalmente accoltellata più volte in zone vitali. La violenza dell’aggressione ha reso ancora più scioccante il caso, che ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità nazionali.

Reazioni della comunità

La tragica morte di Louise ha scosso profondamente la comunità locale. Gli abitanti di Épinay-sur-Orge e Longjumeau si sono mobilitati durante le ricerche e ora chiedono giustizia per la giovane vittima. La ministra francese dell’Istruzione, Élisabeth Borne, ha espresso il proprio cordoglio dichiarando: “In seguito alla scoperta del corpo della giovane Louise la scorsa notte a Essonne, porgo le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni di classe e ai suoi insegnanti”.

Prossimi passi nelle indagini

Gli investigatori stanno analizzando ogni possibile pista per individuare il colpevole. Sono in corso approfonditi rilievi nel bosco e nei dintorni per raccogliere ulteriori prove, inclusa l’arma del delitto, che non è ancora stata trovata.

La comunità rimane in attesa di risposte, mentre continuano le manifestazioni di sostegno alla famiglia di Louise in questo momento di profondo dolore.