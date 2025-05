Tragedia a Besozzo: auto in retromarcia uccide una donna di 79 anni

L'incidente si è verificato nei pressi di un bar a Besozzo

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 30 maggio, poco prima delle 17:00, in via 25 Aprile a Besozzo (Varese). Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro da un’auto in movimento.

Il freno a mano non inserito

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo — con targa svizzera — era stato lasciato in sosta dal conducente in una zona in lieve pendenza. Pare che il freno a mano non sia stato inserito, e l’auto si sarebbe così mossa in retromarcia per circa 50 metri, travolgendo la donna che camminava sul marciapiede.

L’impatto è stato devastante: nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità del conducente, che si era allontanato per entrare in una farmacia poco distante.

Besozzo piange così una nuova vittima della strada, a poche ore di distanza da un altro tragico incidente avvenuto a Casciago, costato la vita a un uomo di 56 anni.