Bimba di 10 mesi annegata dalla madre a Nole Canavese: ‘Depressione post-partum’

Una bimba di dieci mesi è stata uccisa dalla madre 34enne in una casa del Torinese. Le forze dell’ordine sarebbero state allertate dal padre intorno alle 12:45 di venerdì 22 novembre, mentre la piccola sarebbe stata trovata in una vasca. L’abitazione si trova in una zona centrale di Nole, nel Basso Canavese.

Nole Canavese, la 34enne ha tentato di togliersi la vita dopo aver ucciso la piccola: l’allarme lanciato dal marito

Ha annegato la figlia di 10 mesi nella vasca da bagno, quindi ha preso un coltello da cucina e ha cercato di accoltellarsi al petto, riportando solo alcune ferite. Questa la ricostruzione degli inquirenti sul caso della bambina trovata morta in via Grazioli a Nole Canavese, in provincia di Torino.

Da quanto si apprende il padre delle avrebbe tentato di rianimare la figlia, ma la piccola era già deceduta. La donna si trova all’ospedale Molinette in stato di shock. Sul posto, oltre ai carabinieri, c’è la pm di Ivrea Elena Parato. Come riferito dal marito all’origine della tragedia familiare ci sarebbe una depressione post-partum. La donna era in cura da mesi ed un appuntamento dallo psicologo che la stava seguendo era fissato per il pomeriggio.