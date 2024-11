Alessandro Basciano arrestato, Corona pubblica un presunto audio con lui: ‘Come ha fatto a chiamarmi’

Fabrizio Corona ha annunciato sul suo sito, Dillinger news, l’arrestato di Alessandro Basciano, per stalking nei confronti di Sophie Codegoni, con quest’ultimo che l’ha smentito con alcune Stories pubblicate su Instagram e poi cancellate.

Fabrizio Corona ha pubblicato l’audio di una conversazione con Alessandro Basciano e con un amico dell’ex gieffino

L’ex re dei paparazzi ha ribadito, via social, la fondatezza della notizia ed ha poi è tornato all’attacco, pubblicando una serie di presunti audio mentre diversi amici dell’ex gieffino si erano affrettati a smentire la notizia, difendendo il loro caro amico.

Tra questi la conversazione con un amico di Basciano, si sente quest’ultimo parlare di un intervento delle forze dell’ordine e di un possibile arresto, con frasi come “Ma poi come fa a chiamare, come può usare il telefono? Ma gli agenti sono venuti mentre eri a casa con lui? Ok erano quattro… Ma lui non è ai domiciliari? Ah, carcere. E come fa a chiamare da lì? A San Vittore lo stanno portando?”

Successivamente, Fabrizio Corona ha pubblicato anche una parte di una chiamata con Basciano stesso, in cui l’ex gieffino agitato e chiede a Corona di togliere la notizia e di finirla. “Ma stai bene? Mi hanno chiamato i tuoi amici piangendo. Ma cosa succede? I tuoi amici mi hanno chiamato disperati dicendomi che ti hanno arrestato”. Infine, in un’ultima clip, Corona afferma di aver parlato nuovamente con l’avvocato di Basciano, dicendo che il 35enne si troverebbe alla caserma dei Carabinieri di Porta Garibaldi, in attesa di essere condotto a San Vittore.