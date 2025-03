Bimbo raccoglie caramella durante la festa di Carnevale di Piumazzo e rischia di soffocare

Il volontario che ha salvato il bimbo a Piumazzo

Raccoglie una delle caramelle lanciate dal carro di Carnevale, la ingerisce e smette di respirare, un volontario pratica la manovra di Heimlich e gli salva la vita. Tragedia sfiorata domenica 2 marzo al Carnevale di Piumazzo, in provincia di Modena, quando, durante i festeggiamenti, un bambino in età da scuola elementare ha raccolto una caramella, l’ha ingerita, si è messo a correre ed ha rischiato di morire per soffocamento.

In pochi secondi ha smesso di respirare: la caramella gli stava ostruendo le vie aeree. Come fa sapere il Comune di Castelfranco Emilia, ad intervenire è stato un volontario, Massimo Frascà, presidente dell’associazione degli agenti della polizia penitenziaria in pensione. “La manovra di Heimlich – spiega Fascà – è una buona pratica che dovrebbe essere appresa da ciascuno di noi, perché il primo soccorso può davvero salvare vite”.

L’episodio, aggiunge il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, “sottolinea ancora una volta l’importanza della formazione nelle tecniche di primo soccorso, che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ho già sentito Massimo, ribadendogli, a nome dell’intera città, i più sentiti ringraziamenti: con un gesto di prontezza e altruismo, ha evitato una tragedia; per questo segnalerò alla prefettura il suo nome, perché merita l’onorificenza al merito civile”.