Bimbo di 5 anni cade dal terzo piano mentre gioca con il fratello a Capena: è in pericolo di vita

Un bimbo di 5 anni è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato precipitato dal terzo piano della abitazione dove vive con la famiglia a Capena, centro in provincia di Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 18:30 di domenica 18 agosto.

Il piccolo, di nazionalità del Bangladesh, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando con il fratello nella sua camera quando per ragioni ancora da chiarire è caduto dalla finestra dell’abitazione al terzo piano facendo un volo di otto metri. Al momento ai fatti era in casa la madre che è stata ascoltata dagli uomini dell’Arma che stanno ricostruendo l’accaduto. Alla donna non vengono contestate responsabilità. Vive nella casa di Capena insieme ai due figli e al cognato. La coppia, che è arrivata dal Bangladesh pochi mesi fa, non parla italiano.

Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza in ospedale. Il bambino si trova ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli, diretta dal professor Giorgio Conti. A causa della caduta ha riportato un “gravissimo politrauma con lesioni cerebrali” oltre a varie altre fratture. É in pericolo di vita. Al momento non ci sono indicazioni per interventi chirurgici. Il piccolo è in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica. La madre non si è mossa dall’ospedale in attesa di buone notizie.