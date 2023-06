Bimbo di 3 anni dimenticato per 8 ore in una scuolabus a Campli: sospesa operatrice

Un bambino di tre anni è stato dimenticato per otto ore all’interno dello scuolabus. La vicenda è avvenuta a Campli, nel Teramano, alcuni giorni fa ma è stata denunciata pubblicamente nelle ultime ore. Il piccolo è arrivato a casa intorno alle 16 disidratato.

Lo sfogo di un parente del bimbo sui social e la denuncia del gruppo Ricostruiamo Campli

A raccontarla sui social è una parente del piccolo e ripreso dal gruppo consiliare di minoranza Ricostruiamo Campli. “L’assistente e l’autista dello scuolabus hanno riportato mio nipote di 3 anni a sua madre dicendo: “Signora, ci scusi, abbiamo dimenticato vostro figlio per 8 ore esatte all’interno dello scuolabus” – ha spiegato il congiunto del bimbo che si è scagliata contro l’assistente: “Era troppo presa dal cellulare. Per fortuna il papà non c’era… Denunciarli è il minimo”.

Parente si scaglia contro assistente: ‘Era troppo presa dal cellulare’, interviene il sindaco

Sulla vicenda è intervenuta l’amministrazione comunale, annunciando che la ditta che ha in appalto il servizio ha già sospeso l’operatrice che era sullo scuolabus. “L’amministrazione comunale ha già inviato alla ditta che ha in carico l’appalto del servizio di trasporto scolastico una formale richiesta di spiegazioni di quanto accaduto. La ditta ha già fatto sapere tutto” – ha dichiarato il sindaco di Campli, Federico Agostinelli in una nota.

Il gruppo consiliare di minoranza ha riferito che in passato si sarebbe già verificato un episodio simile a quello del bambino di 4 anni dimenticato per 8 ore nello scuolabus.