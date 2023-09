Bimbo di 1 anno e mezzo resta schiacciato da pannelli di cartongesso e muore a Montemurlo

Tragedia Montemurlo, in provincia di Prato, dove un bimbo di circa un anno e mezzo è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso appoggiati alla parete di una stanza. L’episodio si è verificato intorno alle 22:00 di sabato 2 settembre in un’abitazione in via Rubicone.

Tragedia a Prato, Lorenzo schiacciato dai pannelli di cartongesso mentre gattonava in casa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima ricostruzione, il piccolo Lorenzo stava gattonando quando i pannelli lo hanno travolto. Dopo l’incidente il bimbo è stato portato prima all’ospedale Santo Stefano di Prato e quindi all’ospedale Meyer di Firenze dove tuttavia è arrivato già senza vita.

Secondo una prima ricostruzione i pannelli di cartongesso, pesanti 20 chili e altri 2 metri, erano in attesa di essere montati per suddividere la stanza con l’aiuto di alcuni parenti. Sconvolti i genitori di Lorenzo. Il padre lavora come infermiere mentre la madre è ostetrica. Il piccolo morto tragicamente aveva un fratellino di cinque anni.

La disperata corsa in ospedale ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare: i pannelli pesano venti chili

L’amministrazione di Montemurlo ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del bambino: “Il sindaco Simone Calamai e tutta l’amministrazione comunale si stringono in segno di cordoglio ai genitori e alla famiglia del piccolo montemurlese rimasto vittima di un tragico incidente domestico” – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

“È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese. Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze” – dice il sindaco Calamai .