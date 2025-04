‘Sembrava il set di un film’, maxi blackout Spagna e Portogallo: le ipotesi e le testimonianze

Scene da film apocalittico a Madrid e nel resto della Penisola Iberica. Alle 12:30 di sabato 26 aprile 2025, un improvviso blackout ha spento contemporaneamente Spagna, Portogallo e parte della Francia meridionale, provocando il caos. “Sembrava il set di un film”, ha raccontato Maurizio Dionisio, direttore generale di Arpa Abruzzo, testimone diretto a Madrid. “É improvvisamente andata via la luce, sono saltate le connessioni internet e si sono spenti i semafori. Di conseguenza, è partito il caos”.

L’italiano ha spiegato che improvvisamente si sono fermati semafori, treni, metropolitane e internet. La città si è riempita di persone in cerca di contanti, con file interminabili alle banche e ai negozi di cambio, mentre ristoranti e supermercati sono rimasti senza possibilità di operare.

La situazione è precipitata rapidamente: treni fermi, aeroporti parzialmente operativi, smartphone scarichi, strade congestionate. Polizia e sicurezza privata hanno presidiato incroci e stazioni per cercare di contenere l’ondata di panico.

In metropolitana, passeggeri costretti a evacuare gallerie buie illuminandosi con i cellulari, mentre all’aeroporto di Madrid Barajas migliaia di viaggiatori trascinavano i bagagli a piedi, senza mezzi pubblici disponibili.

Ospedali e strutture critiche hanno resistito grazie ai generatori di emergenza, mentre la popolazione si riversava nei supermercati per fare incetta di pile e viveri, temendo un blackout prolungato.

Le autorità hanno escluso l’ipotesi di un attacco hacker dopo le prime ore di confusione. Secondo i tecnici, il blackout potrebbe essere stato causato da un fenomeno di vibrazione atmosferica indotta, collegato a forti variazioni di temperatura interne alla Spagna, che avrebbe mandato in tilt la rete elettrica europea interconnessa.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha convocato una riunione d’emergenza, dichiarando che “nessuna ipotesi è da escludere”.

Nel frattempo, il 20% della fornitura elettrica è stato ripristinato entro sera in Spagna, mentre a Lisbona la corrente è tornata poco prima delle 22.

BREAKING 🚨: Spain, Portugal and a few other EU countries are in total blackout.



Train passengers in Spain got stuck in the middle of nowhere. This is insane.



(#Spain #poweroutage #blackout

pic.twitter.com/4ulStEARLt