Borzonasca, litiga con la moglie in strada: il figlio di tre mesi ferito alla testa

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d’urgenza con lesioni al cranio all‘ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevuta dal padre durante una lite con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova verificatasi intorno alle 21:00 di sabato 20 luglio. Ferita anche la donna nel tentativo di difendere il piccolo.

Marito e moglie litigano in strada a Borzonasca, il figlio di 3 mesi ferito e trasportato al Gaslini con lesioni alla testa

Secondo una prima ricostruzione il padre 26enne si è avventato sulla madre che teneva in braccio il piccolo mentre stavano passeggiando. Alcune persone ed i carabinieri hanno prestato le prime cure. Disposto il trasferimento del bambino al Gaslini, e della madre per ferite al volto e agli arti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. Successivamente è stato precisato che il piccolo sarebbe rimasto ferito durante la lite tra i genitori e non picchiato dal padre, come inizialmente riferito da alcune fonti sanitarie il bimbo di 3 mesi portato in ospedale con lesioni alla testa.

Ventiseienne denunciato per lesioni

É quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari, subito intervenuti sul posto. Il piccolo è stato accidentalmente colpito durante una lite della coppia, di nazionalità nigeriana a Borzonasca, nel Genovese. Il bimbo è risultato complessivamente in buone condizioni, ma è stato portato al pronto soccorso in codice giallo con lesioni alla testa e un sospetto trauma cranico. Il 26enne è stato denunciato per lesioni, ma a suo carico non sono stati presi provvedimenti restrittivi.