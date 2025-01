Bruno Vespa attacca Cecilia Sala: ‘Vergognoso’, lei replica: ‘Si prova a sporcare un successo’

Cecilia Sala e Bruno Vespa

“Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a Cuore aperto, e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane” – così Cecilia Sala ha replicato su X a Bruno Vespa. La giornalista allega al testo la foto con la stretta di mano alla presidente del consiglio appena rientrata in Italia dall’Iran.

Il conduttore di Porta a Porta ha polemizzato sul social di Elon Musk: “Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non ha sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso”.

Per poi aggiungere: “Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei ‘Cinque minuti’ con il ministro Tajani. A voi il commento Grazie a Luciana Littizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”.

Dalla produzione, fanno tuttavia notare, che seppur senza citare la premier Meloni, Cecilia Sala ha dichiarato di essere stata fortunata “perché non tutti i prigionieri in Iran hanno come me il Paese alle spalle che ti protegge”.

