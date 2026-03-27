Caso Bruzzone-Sionis: ‘Richiesta di archiviazione a Roma’, cosa succede ora

Caso Bruzzone-Sionis: cosa emerge dalla richiesta di archiviazione della Procura di Roma?
Una richiesta di archiviazione che arriva nel pieno di una tempesta mediatica. Ma con un elemento da chiarire subito: la notizia è stata resa pubblica direttamente da Roberta Bruzzone attraverso il suo profilo Instagram.
È la criminologa, infatti, a riferire che la Procura di Roma avrebbe sottoscritto la richiesta di archiviazione nei suoi confronti, nell’ambito delle accuse mosse da Elisabetta Sionis.
Un passaggio che, allo stato, rappresenta una posizione della Procura ma non ancora una decisione definitiva del giudice.
Le accuse a Bruzzone: cosa le è stato contestato?
Nel suo intervento social, Bruzzone parla apertamente di un’“aggressione mediatica di proporzioni smisurate”, fondata — a suo dire — su accuse gravi e prive di fondamento.
Tra queste, una in particolare ha colpito l’opinione pubblica: l’accusa di aver “bruciato dei gatti”, definita dalla stessa criminologa “assurda e offensiva”.
A ciò si aggiungerebbero contestazioni relative a presunti comportamenti persecutori, tra cui l’aver spiato e perseguitato la figlia della signora Sionis e persino l’organizzazione di attacchi nei suoi confronti.
Cosa significa la richiesta di archiviazione (e cosa no)
Bruzzone precisa di non essere ancora a conoscenza del contenuto dettagliato del provvedimento, ma sottolinea il valore processuale della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.
È importante però distinguere: la richiesta di archiviazione è una valutazione della Procura, che dovrà essere esaminata dal giudice competente prima di diventare definitiva.
Un passaggio tecnico, ma cruciale, soprattutto in una vicenda così esposta mediaticamente.
La narrazione mediatica e le conseguenze personali
Nel suo racconto, la criminologa insiste su un punto: la distanza tra il racconto mediatico e la realtà dei fatti.
Secondo Bruzzone, negli ultimi giorni si sarebbe diffusa un’immagine di lei come persona “priva di scrupoli” e prossima a un rinvio a giudizio.
Una narrazione che — sempre secondo quanto dichiarato su Instagram — avrebbe alimentato una spirale di odio sfociata anche in minacce di morte.
“Tale racconto ha determinato contro la mia persona una spirale di odio che ha condotto persino a esplicite minacce.”
Quali saranno i prossimi sviluppi del caso Bruzzone-Sionis?
La vicenda, però, è tutt’altro che conclusa.
Bruzzone annuncia infatti l’intenzione di intraprendere azioni legali contro chi avrebbe contribuito alla diffusione di quella che definisce una campagna denigratoria.
“Saranno adottate le opportune iniziative giudiziarie verso chi ha promosso e diffuso questa campagna.”
Un passaggio che apre un possibile nuovo capitolo giudiziario.
Una vicenda ancora aperta tra giustizia e opinione pubblica
Il caso Bruzzone-Sionis resta quindi in una fase delicata.
Da un lato, la richiesta di archiviazione riferita dalla criminologa rappresenta un elemento rilevante sul piano processuale. Dall’altro, sarà necessario attendere le decisioni del giudice per avere un quadro definitivo.
Nel frattempo, il caso continua a muoversi su due piani paralleli: quello giudiziario e quello mediatico.
E, come spesso accade, non sempre coincidono.