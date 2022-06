Buon onomastico Attilio oggi 28 giugno: immagini di auguri da inviare via social

Festeggiano oggi 28 giugno l’onomastico tutti coloro battezzati con il nome Attilio. Scarne e controverse le notizie relative a S. Attilio associato ad un soldato della Legione Tebea martirizzato con San Maurizio (morto ad Agaunum nel 287) durante la persecuzione di Diocleziano.

S. Attilio, scarne le notizie sul martire non inserito nel martirologo ufficiale

La data del 28 giugno fa riferimento al giorno in cui viene venerato a Trino Vercellese. Al momento la chiesa, in virtù delle poche notizie a disposizione sul santo, resta scettica nel riconoscerlo. A tal riguardo va precisato che S.Attilio non è ancora inserito nei nel martirologo ufficiale che prevede per il 28 giugno la venerazione di Sant’Ireneo.

Significato del nome Attilio deriva dal gentilizio latino ‘Atilius’, originato dall’etrusco e dal significato ignoto. Tra i personaggi storici si ricorda Marco Attilio Regolo, console e comandante romano durante la Prima guerra punica.

Buon onomastico Attilio 28 giugno: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 28 giugno in occasione della ricorrenza di S. Attilio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Attilio.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 28 giugno per gli auguri di buon onomastico.