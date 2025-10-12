Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’

Sabrina Ferilli finisce nel mirino di una finta concorrente

Tu Si Que Vales, lo scontro tra Laura Marchetti e Sabrina Ferilli diventa virale

È stato uno dei momenti più discussi della terza puntata di Tu Si Que Vales, in onda sabato 11 ottobre: la furiosa lite tra la concorrente Laura Marchetti e i giudici del programma, in particolare Sabrina Ferilli.

Un’esibizione apparentemente surreale, culminata in un acceso botta e risposta, ha infiammato i social, tra chi condannava i toni aggressivi della donna e chi ne sottolineava la presunta eccentricità artistica.

Solo dopo la messa in onda, però, è emersa la verità: non si trattava di una vera concorrente, ma di un elaborato scherzo orchestrato per la giurata romana.

Il palco adesso è tutto per Laura e durante la sua performance… #TuSiQueVales pic.twitter.com/YVcVoEPeDJ — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) October 11, 2025

La finta lite: accuse, urla e una performance fuori dagli schemi

Laura Marchetti si è presentata sul palco definendosi una “performer multidisciplinare”, capace di fondere musica, pittura e poesia.

Prima di esibirsi, ha spiegato di voler proporre una “improvvisazione atonale e dodecafonica” ispirata al maestro Schönberg, arricchita dall’uso dell’urlo primordiale, che secondo lei “aiuta a risolvere i traumi psicologici”.

Durante l’esibizione, però, il pubblico e i giudici non sono riusciti a trattenere le risate. La donna, visibilmente irritata, ha reagito con rabbia:

“Ma che ridete? Andate a farvi un giro, non capite niente di arte!”

Poi ha abbandonato lo studio tra lo stupore generale.

Pochi minuti dopo, però, Laura è tornata sul palco per affrontare Sabrina Ferilli, accusandola di averla derisa anche cinque anni prima:

“Sabrina, io non ho mai dimenticato le tue parole: ‘E che talento c’ha questa?’ Mi hai ferita e per anni la gente me l’ha ripetuto. Ma ora lo chiedo io: che talento hai tu?”

La Ferilli, sorpresa, ha tentato di mantenere la calma:

“Io non ricordo nulla di tutto questo, signora. Non ho mai detto niente di offensivo. Ma se vuole, ha ragione lei, va bene così.”

La discussione è degenerata, con Marchetti che ha accusato la giurata di essere “una miracolata”, prima di lasciare definitivamente lo studio, urlando:

“Tu Sabrina non vali niente! Non vale nessuno di voi!”

Laura ha un sassolino da levarsi dalla scarpa con Sabrina 🙈 #TuSiQueVales pic.twitter.com/8yR0yMm12l — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) October 11, 2025

‘La verità dietro la scena: era tutto uno scherzo per Sabrina Ferilli‘

Pochi minuti dopo la messa in onda, il pubblico più attento ha notato qualcosa di strano.

Il volto della concorrente sembrava familiare — e infatti lo era: “Laura Marchetti” è in realtà l’attrice Laura De Marchi, già protagonista di sketch e apparizioni comiche in passato.

Dieci anni fa, nel 2015, De Marchi era stata ospite proprio di Tu Si Que Vales, quando Maria De Filippi rivelò in diretta che la sua partecipazione era uno scherzo per Mara Venier.

Anche questa volta, la “lite” con Sabrina Ferilli si è rivelata una messinscena, costruita per sorprendere la giurata e il pubblico.

Chi è Laura De Marchi, l’attrice dietro il personaggio di Laura Marchetti

Laura De Marchi, romana, è attrice teatrale e stand-up comedian, diplomata alla Scuola Internazionale di Teatro di Roma secondo la pedagogia di Jacques Lecoq.

Si definisce una “performer gestuale e di parola” e ha partecipato a numerosi progetti teatrali, televisivi e performance sperimentali.

Il suo stile ironico e fuori dagli schemi gioca spesso sul confine tra verità e parodia: un approccio che, in questo caso, ha tratto in inganno persino parte del pubblico, convinto di assistere a una scena reale.

Durante la performance, la sua descrizione tecnica volutamente complessa — “improvvisazione atonale dodecafonica con urlo primordiale” — ha contribuito a costruire l’equivoco, trasformando l’esibizione in un momento televisivo irresistibile.

La reazione del pubblico e dei giudici: tra stupore e divertimento

Sui social, la scena è diventata subito virale: i video del confronto tra Laura e Sabrina Ferilli hanno raccolto migliaia di commenti e condivisioni. Molti spettatori, ignari del retroscena, hanno criticato la concorrente per i toni aggressivi, mentre altri hanno intuito la natura ironica della performance. In precedenza l’attrice era finita anche nel mirino di Paolo Bonolis dopo alcune esternazioni della finta concorrente con i giudici di Tu Si Que Vales.