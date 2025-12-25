Tragedia a Settimo Torinese: muore soffocato da un boccone di panettone alla vigilia di Natale

Domenico Lopez con il fratello Giovanni

Giovanni Lopez muore a 47 anni durante il pranzo con i familiari

Un pranzo natalizio si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto ieri prima del pranzo della Vigilia soffocato da un boccone di panettone. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 in un appartamento di via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo, mentre l’uomo si trovava con i familiari nella casa dei genitori. Doveva essere un pomeriggio di festa e serenità, ma il dolce tipico della Vigilia ha provocato un’improvvisa ostruzione delle vie respiratorie, mettendo in crisi la vittima. Nello specifico si tratterebbe, secondo quanto emerso dagli accertamenti in corso, di bolo alimentare, composto da panettone e un mandarino.

I tentativi di soccorso

Immediatamente i familiari hanno allertato il 112, tentando di prestare soccorso con manovre di primo intervento. L’arrivo dei sanitari del 118 dell’Azienda Zero è stato tempestivo, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il medico ha potuto solo constatare il decesso sul posto. La tragedia ha lasciato familiari e vicini sotto shock, interrompendo bruscamente quello che doveva essere un momento di festa e convivialità.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’ASL TO4 per gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno raccolto le informazioni necessarie e verificato le circostanze dell’incidente, confermando che si è trattato di un tragico incidente domestico.

La comunità sotto choc

La notizia della morte di Giovanni Lopez ha rapidamente fatto il giro del quartiere Borgo Nuovo. La comunità, ancora immersa nella atmosfera delle festività, si è trovata improvvisamente di fronte a un lutto che ha colpito profondamente vicini, amici e parenti. Il dolore si mescola allo sgomento, per una tragedia che poteva accadere in qualsiasi famiglia durante il pranzo di Natale.

Prevenzione e consapevolezza

Questo episodio, seppur raro, richiama l’attenzione sui rischi legati a soffocamento da alimenti anche comuni come il panettone, soprattutto per adulti e persone con particolari condizioni fisiche. La prevenzione, la prudenza a tavola e la presenza di familiari attenti possono essere determinanti in situazioni di emergenza.

Conclusione

Il 47enne Giovanni Lopez non ce l’ha fatta, e la Vigilia di Natale della sua famiglia si è trasformata in un giorno di lutto. La comunità di Settimo Torinese resta scossa dall’accaduto, e l’episodio rimarrà come monito sulla fragilità della vita anche nei momenti di festa.