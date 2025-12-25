Tragedia a Natale: la 45enne Jessica Caratti muore dopo giorni di agonia travolta dal suo cavallo

Jessica Caratti è morta dopo giorni di agonia per la caduta da cavallo nel bresciano

L’incidente nel bresciano durante un’escursione a cavallo

È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita alcuni giorni fa in un drammatico incidente equestre avvenuto nel Bresciano. La donna stava partecipando a un’escursione a cavallo nella zona di Toscolano-Maderno, quando l’animale si è improvvisamente imbizzarrito, alzandosi sulle zampe posteriori e ricadendo all’indietro, travolgendola. L’impatto è stato violentissimo e le ha provocato traumi gravissimi.

I soccorsi e la corsa in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e un’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza la donna all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: Jessica era in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorritori e le manovre di rianimazione si sono protratte a lungo prima del trasferimento in ospedale.

Nonostante le cure intensive e i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna è deceduta nelle prime ore del giorno di Natale.

Il dolore di una comunità colpita

La notizia della morte di Jessica Caratti ha profondamente scosso le comunità di Salò e Gardone Riviera, dove la donna viveva insieme al figlio tredicenne. Molto conosciuta e stimata, lavorava all’Infopoint turistico di Salò, dove era apprezzata per la disponibilità, la professionalità e l’impegno quotidiano nell’accoglienza dei visitatori.

In poche ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, mentre il Comune e numerosi cittadini hanno espresso vicinanza alla famiglia colpita da un dolore improvviso e devastante.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò, l’incidente è avvenuto durante un’escursione nei pressi della zona di Gaino, dove la donna si recava spesso per coltivare la sua passione per i cavalli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’animale si sarebbe improvvisamente imbizzarrito, facendo perdere l’equilibrio alla donna e travolgendola nella caduta.

I soccorsi sono stati immediati, ma le lesioni riportate si sono rivelate purtroppo incompatibili con la vita.

Una passione che si è trasformata in tragedia

Chi conosceva Jessica la descrive come una donna solare, molto legata alla natura e agli animali. L’equitazione rappresentava per lei un momento di libertà e di equilibrio personale. Proprio quella passione, coltivata per anni, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità locale.

Il cordoglio della città

A Salò e Gardone Riviera il dolore è palpabile. In molti hanno voluto ricordare Jessica con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, in particolare al figlio adolescente, colpito da una perdita improvvisa e devastante. Una tragedia che ha segnato profondamente il Natale di un’intera comunità.