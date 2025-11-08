Notizie Audaci

Stefania Palmieri muore in un incidente a 36 anni, era incinta al nono mese: Modena in lutto

Pubblicato: 8 Nov, 2025 - ore: 15:17
Incidente mortale sull’A22: ‘Era entusiasta della vita che stava per arrivare’

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Stefania Palmieri, 36 anni, originaria di Modena e incinta al nono mese.
La giovane donna si è schiantata con la sua Audi contro un tir sull’autostrada A22, tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, mentre si dirigeva verso Verona.

Lo scontro, violentissimo, non le ha lasciato scampo: la sua auto è finita sotto il bilico che la precedeva.
Inutile l’intervento dei soccorsi: per Stefania, e per il piccolo che portava in grembo, non c’è stato nulla da fare. Sotto choc il compagno.

Chi era Stefania Palmieri

Sul suo profilo LinkedIn si definiva una “persona entusiasta”, e basta scorrere poche righe per capire quanto quella definizione fosse vera.
“Fare la differenza, servire grandi marchi, lavorare con persone fantastiche… e imparare ogni giorno” era il suo motto, simbolo di un approccio solare e curioso alla vita e al lavoro.

Laureata in Giurisprudenza alla Bocconi di Milano nel 2017, Stefania aveva poi conseguito un master del Sole 24 Ore in HR e relazioni sindacali.
Negli ultimi anni lavorava a Dolo (Venezia) come People & Culture Manager per la Autry, azienda di moda milanese, dopo un’esperienza alla Legor del Vicentino.

Era attiva anche nel volontariato e nella cittadinanza attiva, sempre pronta – come raccontano gli amici – “a dare una mano, con un sorriso e con competenza”.

Il dolore della famiglia e della comunità di Modena

Stefania era figlia di Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore).
Anche il fratello e la sorella lavorano nel mondo della sanità: una famiglia profondamente legata alla cura delle persone.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso il cordoglio dell’intera città:

“Ogni parola sembra insufficiente di fronte a una tragedia così grande.
A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità modenese, esprimo vicinanza alla famiglia e a chi ha voluto bene a Stefania.
Riposa in pace, insieme alla vita che presto avresti dato alla luce.”

I funerali di Stefania Palmieri si terranno lunedì 10 novembre a Modena.

Le indagini sull’incidente

La dinamica del sinistro è ora al vaglio della Polizia Stradale di Verona, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.
Secondo una prima ricostruzione, Stefania avrebbe tamponato il mezzo pesante che la precedeva, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta sequenza dell’impatto.

