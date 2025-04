Buona Domenica delle Palme, immagini di auguri da condividere

Si celebra oggi la Domenica delle Palme. I fedeli, dopo le limitazioni dei protocolli anti Covid, oltre ad assistere in chiesa alla Santa Messa potranno tornare a vivere a pieno la sacra liturgia.

La benedizione del ramoscello d’ulivo

Nel cristianesimo, la Domenica delle Palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. I fedeli radunati dalle voci dell’arrivo di Gesù, stesero a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore.

Buona Domenica delle Palme: immagini e video da inviare via WhatsApp

Se non sarà possibile riunire le famiglie per i mega pranzi dei giorni di festa almeno via social, ci sarà la possibilità di scambiare dolci pensieri con le persone care. Di seguito alcuni video e immagini da inviare via WhatsApp e social per augurare Buona Domenica delle Palme.