Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Macabro ritrovamento nella pineta di Torre del Lago: cadavere in avanzata decomposizione

DiRedazione

Pubblicato: 11 Ago, 2025 - ore: 04:46 #cadavere, #Torre del Lago, #Viareggio
Il corpo è stato ritrovato nella pineta di Torre del LagoIl corpo è stato ritrovato nella pineta di Torre del Lago

Passeggiata con il cane si trasforma in incubo a Viareggio

Un tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in una scena da giallo nella pineta di Levante, a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca).

Un residente, mentre rientrava dalla spiaggia della Lecciona insieme alla moglie, ha deciso di fare una breve sosta tra la vegetazione. Pochi passi nella macchia e la scoperta choc: un cadavere in avanzato stato di decomposizione, vestito ma ormai ridotto quasi a uno scheletro.

Chi ha scoperto il corpo

La coppia aveva raggiunto la spiaggia in bicicletta e stava rientrando verso casa. L’uomo si è addentrato di pochi metri nel bosco per un bisogno fisiologico, ma si è trovato davanti alla macabra scena. Sotto choc, ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Indagini sul posto

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente transennato l’area. La zona è nota alle cronache per essere frequentata da spacciatori e per la presenza di rifiuti e resti di accampamenti.

Gli investigatori stanno ora lavorando per dare un nome alla vittima e ricostruire le circostanze della morte.

Da quanto tempo era lì il corpo?

Il corpo potrebbe trovarsi nella pineta di Torre del Lago da settimane o addirittura mesi. Solo l’autopsia, disposta dalla Procura, potrà chiarire con precisione la data e le cause della morte.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi: dall’incidente all’omicidio. Lo stato avanzato di decomposizione rende difficile il riconoscimento e l’individuazione di segni di violenza.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia occidentale, danni a Balikesir

Ago 10, 2025 Redazione
Attualità

Mattia Debertolis colpito da malore ai World Games: aggiornamenti e condizioni

Ago 10, 2025 Redazione
Attualità

Bimbo di 5 anni estratto dall’auto sommersa nel fiume a Jesolo, è in gravi condizioni

Ago 10, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Macabro ritrovamento nella pineta di Torre del Lago: cadavere in avanzata decomposizione

Gossip e TV

Fedez a Cittanova: 100mila euro di cachet per cantare alla Festa dello Stocco

Sport

Addio a Paola Muriello, l’ex azzurra del basket si è spenta a soli 44 anni

Tempo Libero

Buon onomastico Chiara, oggi 11 agosto: immagini di auguri da condividere sui social, messa in diretta da Assisi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.