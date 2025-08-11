Macabro ritrovamento nella pineta di Torre del Lago: cadavere in avanzata decomposizione

Il corpo è stato ritrovato nella pineta di Torre del Lago

Passeggiata con il cane si trasforma in incubo a Viareggio

Un tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in una scena da giallo nella pineta di Levante, a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca).

Un residente, mentre rientrava dalla spiaggia della Lecciona insieme alla moglie, ha deciso di fare una breve sosta tra la vegetazione. Pochi passi nella macchia e la scoperta choc: un cadavere in avanzato stato di decomposizione, vestito ma ormai ridotto quasi a uno scheletro.

Chi ha scoperto il corpo

La coppia aveva raggiunto la spiaggia in bicicletta e stava rientrando verso casa. L’uomo si è addentrato di pochi metri nel bosco per un bisogno fisiologico, ma si è trovato davanti alla macabra scena. Sotto choc, ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Indagini sul posto

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente transennato l’area. La zona è nota alle cronache per essere frequentata da spacciatori e per la presenza di rifiuti e resti di accampamenti.

Gli investigatori stanno ora lavorando per dare un nome alla vittima e ricostruire le circostanze della morte.

Da quanto tempo era lì il corpo?

Il corpo potrebbe trovarsi nella pineta di Torre del Lago da settimane o addirittura mesi. Solo l’autopsia, disposta dalla Procura, potrà chiarire con precisione la data e le cause della morte.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi: dall’incidente all’omicidio. Lo stato avanzato di decomposizione rende difficile il riconoscimento e l’individuazione di segni di violenza.