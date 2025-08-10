Notizie Audaci

Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia occidentale, danni a Balikesir

DiRedazione

Pubblicato: 10 Ago, 2025 - ore: 20:05 #terremoto, #Turchia
Una forte scossa di terremoto ha colpito la TurchiaUna forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso domenica sera, 10 agosto, la provincia di Balikesir, nella Turchia occidentale, causando danni e scosse percepite fino a circa 200 chilometri di distanza, inclusi Istanbul e Smirne. L’Agenzia turca per la gestione delle catastrofi (AFAD) monitora la situazione.

Dettagli sul terremoto e conseguenze immediate

Il sisma è stato seguito da numerose scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 4.6. Un edificio è crollato nella città di Sindirgi, vicino all’epicentro. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare gli edifici danneggiati per motivi di sicurezza.

La risposta delle autorità turche

Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha dichiarato che al momento non si registrano sviluppi negativi gravi, ma le indagini sul campo sono in corso. L’AFAD sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione.

Il rischio sismico in Turchia e il contesto storico

La Turchia è situata su importanti faglie geologiche e i terremoti sono frequenti. Nel 2023, un sisma devastante di magnitudo 7.8 causò oltre 53.000 vittime solo in Turchia, e migliaia in Siria. Questo nuovo evento conferma la necessità di vigilanza e preparazione costante.

Città colpite e consigli di sicurezza

Le scosse sono state avvertite in molte province, tra cui Istanbul, Izmir, Kutahya e altre. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni ufficiali, evitare edifici compromessi e mantenere la calma.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

