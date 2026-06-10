Inverte la marcia al casello e imbocca lo svincolo contromano: tragedia sfiorata in autostrada (VIDEO)

Tragedia sfiorata sulla Bologna Casalecchio

Un camionista di 44 anni denunciato dalla Polizia Stradale dopo una manovra estremamente pericolosa all’altezza di Bologna-Casalecchio

Poteva trasformarsi in una tragedia dalle conseguenze imprevedibili la manovra compiuta da un camionista di 44 anni lungo la rete autostradale bolognese. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, avrebbe effettuato un’inversione di marcia direttamente all’altezza del casello di Bologna-Casalecchio, imboccando successivamente contromano lo svincolo di accesso all’autostrada.

L’episodio si è verificato nelle prime ore di venerdì mattina e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli operatori incaricati del monitoraggio della viabilità.

La manovra ripresa in tempo reale dalle telecamere

A segnalare quanto stava accadendo sono stati gli operatori che controllano costantemente la rete autostradale attraverso il sistema di videosorveglianza.

Le immagini hanno mostrato il mezzo pesante mentre, invece di completare regolarmente l’uscita dalle piste del casello, effettuava una pericolosa inversione di marcia per poi percorrere in senso opposto lo svincolo di immissione.

Una scelta che avrebbe potuto provocare uno scontro frontale con conseguenze devastanti, considerando le dimensioni del veicolo e la velocità dei mezzi in transito.

L’intervento della Polizia Stradale

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud sono intervenute rapidamente riuscendo a intercettare e fermare il camion.

Fortunatamente nessun automobilista o autotrasportatore è rimasto coinvolto e non si sono registrati incidenti.

Un elemento tutt’altro che scontato considerando la pericolosità della condotta e il potenziale rischio creato lungo uno dei nodi viari più trafficati dell’Emilia-Romagna.

Scattano denuncia e revoca della patente

Per il camionista, cittadino ungherese di 44 anni, sono scattati immediatamente i provvedimenti previsti dal Codice della Strada.

Gli agenti hanno contestato la violazione dell’articolo 176, comma 20, relativa alla circolazione contromano in autostrada.

La sanzione prevede conseguenze particolarmente pesanti: revoca della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Perché questa vicenda deve far riflettere

Gli episodi di guida contromano rappresentano tra le situazioni più pericolose in assoluto sulla rete autostradale. Quando a compiere una simile manovra è un mezzo pesante, il rischio aumenta ulteriormente per la massa del veicolo e per le conseguenze che un eventuale impatto potrebbe provocare.

In questo caso la tempestività dei controlli e il monitoraggio costante delle telecamere hanno evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un drammatico incidente lungo uno dei principali snodi della viabilità italiana.